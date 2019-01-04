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Futbol’da Şampiyon LAÜ

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Futbol’da Şampiyon LAÜ
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KKTC Üniversite Sporları Federasyonu tarafından organize edilen Üniversiteler Arası Futbol Ligi 02 Ocak 2019 Çarşamba günü Göçmenköy Stadı’nda oynanan maçlarla sonra erdi. 
Günün ilk karşılaşmasında Yakın Doğu Üniversitesi ile Girne Amerikan Üniversitesi 3.’lük için mücadele etti. Karşılaşmadan 4-2’lik üstünlükle ayrılan Yakın Doğu Üniversitesi ligi üçüncü olarak tamamladı. Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi ile Lefke Avrupa Üniversitesi arasında oynanan final karşılaşması ise 2-0 LAÜ üstünlüğü ile tamamlandı ve LAÜ şampiyonluğunu ilan etti.

Dereceye giren takımlara ödülleri Federasyon Başkanı Hüseyin A. Kınacı tarafından verildi.

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