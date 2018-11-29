Futbolda "sahte ölüm" skandalı

İrlanda futbolu sahte ölüm skandalıyla çalkalanıyor. Ballybrack takımının, "futbolcumuz öldü" diye maçlarını ertelettiği ortaya çıktı. Oyuncu hayatta olduğunu açıklayınca da ülke karıştı

İrlanda alt liglerinde mücadele eden Ballybrack futbol takımı yıllarca unutulmayacak bir skandala imza attı.

Bir kulüp yöneticisinin, federasyonu arayıp, Nuno La Fuente isimli İspanyol oyuncunun trafik kazasında hayatını kaybettiğini söylemesinin ardından, takım oyuncu için ölüm ilanı yayınladı.

Tüm maçlar öncesinde "hayatını kaybeden oyuncu" için saygı duruşu yapılırken, Ballybrack'ın karşılaşması ise ertelendi. Ancak daha sonra Fuente'nin hayatta olduğunun açıkladı ve adeta kıyamet koptu.

Federasyon, kulüp aleyhine disiplin soruşturması başlattı. Ballybrack ise yaptığı açıklamada, "kişisel sorunları" olan bir yöneticisinin skandala neden olduğunu ileri sürdü ve sporseverlerden özür diledi.