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Futbolda önemli işbirliği

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Futbol Kulüpler Birliği, Kıbrıs Türk Ortopedik Özürlüler Derneği arasında imzalanan protokole göre futbol kulüplerinin sporcuları, Mehmet Reis Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezindeki fizik tedavi konularında indirimden yararlanacaklar

Futbolda önemli işbirliği
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KKTC Futbol Kulüpler Birliği, Kıbrıs Türk Ortopedik Özürlüler Derneği (KTOÖD) ile işbirliği protokolü imzaladı. Kıbrıs Türk Futbol Federasyonunda (KTFF) gerçekleşen protokol imza törenine KKTC Futbol Kulüpler Birliği Başkanı Arslan Bıçaklı, KTOÖD Başkanı Günay Kibrit ve KTFF 1. Başkanvekili Orçun Kamalı katıldı.

Fizik tedaviye seans başı 80 TL

İmzalanan protokol kapsamında Kulüpler Birliğine bağlı futbol kulüplerinin sporcuları fizik tedavi konularında indirimden yararlanacak. Bu bağlamda KTOÖD’ye bağlı Mehmet Reis Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezinde sporcular seans başı 80 TL’lik ödeme yapacak. Ayrıca gerekmesi halinde sporcuların bilgisayarlı dinamik ve statik ayak analizlerini ve ihtiyaç duyulan kişiye özel piyasa ücreti 600 TL olan ayak tabanlıklarını protokol kapsamında, 480 TL’lik özel bir ücret karşılığında sağlanacak.

Taraflar memnun

İmza töreninde konuşan Kulüpler Birliği Başkanı Arslan Bıçaklı, söz konusu kolaylığı kulüplere sağladıkları için mutlu olduklarını ve Kıbrıs Türk gençliği için çalışmalarını sürdürdüklerini söyledi. KTOÖD Başkanı Günay Kibrit ise birliğe bağlı sporcuların fizik tedavi hizmeti almalarının önemli olduğunu ve sporculara yönelik beden sağlığı yönünde eğitimler vermenin önemli olduğunu ifade ederek, protokol ve işbirliğinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

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