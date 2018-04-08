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Futbolda Liglerinde Alınan Sonuçlar

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Futbolda Liglerinde Alınan Sonuçlar
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K-Pet Süper Lig

Türk Ocağı-Ozanköy: 5-2

Gençlik Gücü-Yalova: 5-4

Baf Ülkü Yurdu-Merit A.Yeşilova: 3-2

Lefke-GAÜ Çetinkaya: 1-1

Mağusa Türk Gücü-Doğan Türk Birliği: 0-2

Cihangir-Yeniboğaziçi: 4-1

Gençler Birliği-Küçük Kaymaklı: 4-8

U21 Süper Lig

Türk Ocağı-Ozanköy: 6-1

Gençlik Gücü-Yalova: 1-2

Baf Ülkü Yurdu-Merit A.Yeşilova: 3-2

Lefke-GAÜ Çetinkaya: 0-9

Mağusa Türk Gücü-Doğan Türk Birliği: 3-1

Cihangir-Yeniboğaziçi: 7-0

Gençler Birliği-Küçük Kaymaklı: 0-5

Yenicami-Binatlı: 6-0

K-Pet Birinci Lig

Hamitköy-Mormenekşe: 1-3

Dumlupınar-Çanakkale: 3-2

Görneç-Gönyeli: 0-4

Maraş-Lapta: 4-2

Akova-Göçmenköy: 2-5

Bostancı Bağcıl-Kaya Mehmetçik: 3-3

Değirmenlik-Doğancı: 1-2

9 Nisan Pazartesi:

K-Pet Süper Lig

Saat 19.00 Lefkoşa Atatürk Stadı: Yenicami-Binatlı (Mehmet Malek)

K-Pet Birinci Lig

Saat 19.00 Girne 20 Temmuz Mete Adanır Stadı: Girne Halk Evi-Esentepe (Hasan Eriş)

BTM 1. Lig Kırmızı 
13. Hafta sonuçları

Serdarlı -Vadili 1-2
Tatlısu Seracılar– Geçitkale 0-5
Gaziköy - Kumyalı 3-1
Dipkarpaz - Dörtyol 4-1
Yıldırım - Mesarya (Yıldırım sahaya çıkmadı)

BTM 1. Lig Beyaz Grup
10. hafta sonuçları

Denizli -Düzkaya 2-2
Tatlısu - Ortaköy 3-3
Aydınköy - Yılmazköy 3-1
Karaoğlanoğlu – Karşıyaka 2-2

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