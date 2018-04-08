Futbolda Liglerinde Alınan Sonuçlar

K-Pet Süper Lig
Türk Ocağı-Ozanköy: 5-2
Gençlik Gücü-Yalova: 5-4
Baf Ülkü Yurdu-Merit A.Yeşilova: 3-2
Lefke-GAÜ Çetinkaya: 1-1
Mağusa Türk Gücü-Doğan Türk Birliği: 0-2
Cihangir-Yeniboğaziçi: 4-1
Gençler Birliği-Küçük Kaymaklı: 4-8
U21 Süper Lig
Türk Ocağı-Ozanköy: 6-1
Gençlik Gücü-Yalova: 1-2
Baf Ülkü Yurdu-Merit A.Yeşilova: 3-2
Lefke-GAÜ Çetinkaya: 0-9
Mağusa Türk Gücü-Doğan Türk Birliği: 3-1
Cihangir-Yeniboğaziçi: 7-0
Gençler Birliği-Küçük Kaymaklı: 0-5
Yenicami-Binatlı: 6-0
K-Pet Birinci Lig
Hamitköy-Mormenekşe: 1-3
Dumlupınar-Çanakkale: 3-2
Görneç-Gönyeli: 0-4
Maraş-Lapta: 4-2
Akova-Göçmenköy: 2-5
Bostancı Bağcıl-Kaya Mehmetçik: 3-3
Değirmenlik-Doğancı: 1-2
9 Nisan Pazartesi:
K-Pet Süper Lig
Saat 19.00 Lefkoşa Atatürk Stadı: Yenicami-Binatlı (Mehmet Malek)
K-Pet Birinci Lig
Saat 19.00 Girne 20 Temmuz Mete Adanır Stadı: Girne Halk Evi-Esentepe (Hasan Eriş)
BTM 1. Lig Kırmızı
13. Hafta sonuçları
Serdarlı -Vadili 1-2
Tatlısu Seracılar– Geçitkale 0-5
Gaziköy - Kumyalı 3-1
Dipkarpaz - Dörtyol 4-1
Yıldırım - Mesarya (Yıldırım sahaya çıkmadı)
BTM 1. Lig Beyaz Grup
10. hafta sonuçları
Denizli -Düzkaya 2-2
Tatlısu - Ortaköy 3-3
Aydınköy - Yılmazköy 3-1
Karaoğlanoğlu – Karşıyaka 2-2