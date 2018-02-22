Futbolda K-PET Ligleri’nde haftanın programı

BUGÜN
K-Pet Süper Lig:
Mağusa Dr. Fazıl Küçük Stadı: Yeni Boğaziçi- Doğan Türk Birliği
24 Şubat Cumartesi:
K-Pet Süper Lig:
Güzelyurt Üner Berkalp Stadyumu: Binatlı-Küçük Kaymaklı
Lefkoşa Atatürk Stadı: Gençlik Gücü-Ozanköy
Değirmenlik Sadık Cemil Stadı: Yalova-Merit Alsancak Yeşilova
K-Pet Birinci Lig
Akova Eray Vudalı Stadı: Akova-Lapta
Mağusa Dr. Fazıl Küçük Stadı: Dumlupınar-Bostancı Bağcıl
Çanakkale Muharrem Döveç Stadı: Çanakkale-Mormenekşe
Görneç Üç Şehitler Stadı: Görneç-Kaya Mehmetçik
Maraş Stadı: Maraş-Değirmenlik
25 Şubat Pazar:
K-Pet Süper Lig:
Girne 20 Temmuz Mete Adanır Stadı: Türk Ocağı-Baf Ülkü Yurdu
Mağusa Canbulat Stadı: Mağusa Türk Gücü-Gençler Birliği
Cihangir Stadı: Cihangir-Lefke
K-Pet Birinci Lig
Güzelyurt Üner Berkalp Stadyumu: Gönyeli-Esentepe
Hamitköy Esat Erdoğmuş Stadı: Hamitköy-Girne Halk Evi
Göçmenköy Stadı: Göçmenköy-Doğancı
26 Şubat Pazartesi:
K-Pet Süper Lig:
Lefkoşa Atatürk Stadı: Yenicami-GAÜ Çetinkaya