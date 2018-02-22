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Futbolda K-PET Ligleri’nde haftanın programı

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Futbolda K-PET Ligleri’nde haftanın programı
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BUGÜN

K-Pet Süper Lig:

Mağusa Dr. Fazıl Küçük Stadı: Yeni Boğaziçi- Doğan Türk Birliği

24 Şubat Cumartesi:

K-Pet Süper Lig:

Güzelyurt Üner Berkalp Stadyumu: Binatlı-Küçük Kaymaklı

Lefkoşa Atatürk Stadı: Gençlik Gücü-Ozanköy

Değirmenlik Sadık Cemil Stadı: Yalova-Merit Alsancak Yeşilova

K-Pet Birinci Lig

Akova Eray Vudalı Stadı: Akova-Lapta

Mağusa Dr. Fazıl Küçük Stadı: Dumlupınar-Bostancı Bağcıl

Çanakkale Muharrem Döveç Stadı: Çanakkale-Mormenekşe

Görneç Üç Şehitler Stadı: Görneç-Kaya Mehmetçik

Maraş Stadı: Maraş-Değirmenlik

25 Şubat Pazar:

K-Pet Süper Lig:

Girne 20 Temmuz Mete Adanır Stadı: Türk Ocağı-Baf Ülkü Yurdu

Mağusa Canbulat Stadı: Mağusa Türk Gücü-Gençler Birliği

Cihangir Stadı: Cihangir-Lefke

K-Pet Birinci Lig

Güzelyurt Üner Berkalp Stadyumu: Gönyeli-Esentepe

Hamitköy Esat Erdoğmuş Stadı: Hamitköy-Girne Halk Evi

Göçmenköy Stadı: Göçmenköy-Doğancı

26 Şubat Pazartesi:

K-Pet Süper Lig:

Lefkoşa Atatürk Stadı: Yenicami-GAÜ Çetinkaya

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