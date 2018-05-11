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Futbolda haftanın programı

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Futbolda haftanın programı
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K-Pet Birinci Lig Play-Off grubu

Esentepe Erdal Barut Stadı: Girne Halk Evi – Hamitköy, Fehim Dayı

Mağusa Dr Küçük Stadı: Mormenekşe – Dumlupınar, Evren Karademir

K-Pet Birinci Lig Play-Off grubu puan durumu şöyle:

  1. Girne Halk Evi, 30 puan
  2. Hamitköy, 27 puan
  3. Mormenekşe 25 puan
  4. Dumlupınar 25 puan

K-Pet Birinci Lig Play-Out grubu puan durumu şöyle:

  1. Doğancı, 21 puan
  2. Bostancı Bağcıl, 20 puan
  3. Çanakkale, 19 puan
  4. Lapta, 17 puan

K-Pet Birinci Lig Play-Out grubu:

Hamitköy Esat Erdoğmuş Stadı: Lapta – Bostancı Bağcıl, Ali Özer

Girne Mete Adanır Stadı: Çanakkale – Doğancı, Osman Özpaşa

(Maçlar 12 Mayıs Cumartesi günü saat 16:30’da oynanacak)

BTM Birinci Lig play off finali (12 Mayıs, Saat 19:00)

Lefkoşa Atatürk Stadı, Vadili – Karşıyaka, Mehmet Sezener

Ahmet Sami Topcan Kupası Finali (13 Mayıs, Saat 19:15)

Lefkoşa Atatürk Stadı, Cihangir U21 Takımı – Dumlupınar U21 Takımı

KTFF U15 Finali (14 Mayıs, Saat 19:15)

Girne Mete Adanır Stadı: Yenicami – Binatlı

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