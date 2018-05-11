Futbolda haftanın programı

K-Pet Birinci Lig Play-Off grubu
Esentepe Erdal Barut Stadı: Girne Halk Evi – Hamitköy, Fehim Dayı
Mağusa Dr Küçük Stadı: Mormenekşe – Dumlupınar, Evren Karademir
K-Pet Birinci Lig Play-Off grubu puan durumu şöyle:
- Girne Halk Evi, 30 puan
- Hamitköy, 27 puan
- Mormenekşe 25 puan
- Dumlupınar 25 puan
K-Pet Birinci Lig Play-Out grubu puan durumu şöyle:
- Doğancı, 21 puan
- Bostancı Bağcıl, 20 puan
- Çanakkale, 19 puan
- Lapta, 17 puan
K-Pet Birinci Lig Play-Out grubu:
Hamitköy Esat Erdoğmuş Stadı: Lapta – Bostancı Bağcıl, Ali Özer
Girne Mete Adanır Stadı: Çanakkale – Doğancı, Osman Özpaşa
(Maçlar 12 Mayıs Cumartesi günü saat 16:30’da oynanacak)
BTM Birinci Lig play off finali (12 Mayıs, Saat 19:00)
Lefkoşa Atatürk Stadı, Vadili – Karşıyaka, Mehmet Sezener
Ahmet Sami Topcan Kupası Finali (13 Mayıs, Saat 19:15)
Lefkoşa Atatürk Stadı, Cihangir U21 Takımı – Dumlupınar U21 Takımı
KTFF U15 Finali (14 Mayıs, Saat 19:15)
Girne Mete Adanır Stadı: Yenicami – Binatlı