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Futbolda haftanın progamı ve maçların hakemleri

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Futbolda haftanın progamı ve maçların hakemleri
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K-Pet Ligler’inde 24. hafta maç programı ve maçları yönetecek hakemler şöyle:

K-Pet Süper Lig

24 Mart Cumartesi

Yalova – Yeni Boğaziçi, Kerem Eran

Gençlik Gücü – Binatlı, Fehim Dayı

Gençler Birliği – GAÜ Çetinkaya, Mehmet Malek

25 Mart Pazar

Cihangir  - Doğan T. Birliği, Utku Hamamcıoğlu

Türk Ocağı – K.Kaymaklı, Ali Özer

Yenicami – Ozanköy, Hüseyin Eyyüpler

Mağusa Türk Gücü – M. A. Yeşilova, Turgay Misk

26 Mart Pazartesi

Baf Ü.Yurdu – Lefke, Mehmet Sezener

K-Pet Birinci Lig:

24 Mart Cumartesi

Maraş – Esentepe, Hüseyin Özkan

Görneç – Lapta, Osman Küçük

Dumlupınar – Mormenekşe, Osman Özpaşa

Girne Halk Evi – Kaya Mehmetçik, Serdar Bilgimer

Göçmenköy – Çanakkale, Timur Ercan Bodi

25 Mart Pazar

Akova – Gönyeli, Serkan Şimşek

Değirmenlik – B.Bağcıl, Evren Karademir

Hamitköy – Doğancı, Serkan Durmaz

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