Futbolda haftanın progamı ve maçların hakemleri

K-Pet Ligler’inde 24. hafta maç programı ve maçları yönetecek hakemler şöyle:
K-Pet Süper Lig
24 Mart Cumartesi
Yalova – Yeni Boğaziçi, Kerem Eran
Gençlik Gücü – Binatlı, Fehim Dayı
Gençler Birliği – GAÜ Çetinkaya, Mehmet Malek
25 Mart Pazar
Cihangir - Doğan T. Birliği, Utku Hamamcıoğlu
Türk Ocağı – K.Kaymaklı, Ali Özer
Yenicami – Ozanköy, Hüseyin Eyyüpler
Mağusa Türk Gücü – M. A. Yeşilova, Turgay Misk
26 Mart Pazartesi
Baf Ü.Yurdu – Lefke, Mehmet Sezener
K-Pet Birinci Lig:
24 Mart Cumartesi
Maraş – Esentepe, Hüseyin Özkan
Görneç – Lapta, Osman Küçük
Dumlupınar – Mormenekşe, Osman Özpaşa
Girne Halk Evi – Kaya Mehmetçik, Serdar Bilgimer
Göçmenköy – Çanakkale, Timur Ercan Bodi
25 Mart Pazar
Akova – Gönyeli, Serkan Şimşek
Değirmenlik – B.Bağcıl, Evren Karademir
Hamitköy – Doğancı, Serkan Durmaz