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Futbolda gece keyfi

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Süper Ligde 22. hafta bu akşam saat 18:00’de oynanacak olan Türk Ocağı – Hamitköy, ve Çetinkaya – Yeşilova maçlarıyla başlayacak

Futbolda gece keyfi

K-PET Süper Ligde 22. hafta bu akşam saat 18:00’de oynanacak olan Mete Adanır Stadındaki Türk Ocağı – Hamitköy, ve Atatürk Stadındaki Çetinkaya – Yeşilova maçlarıyla başlayacak.

K-PET Birinci Ligde 22. haftanın en önemli maçlarından olan ve playout hattını ilgilendiren Atatürk Stadındaki maçta Göçmenköy, Binatlı’yı yarın konuk edecek. Lider Mağusa Türk Gücü de Canbulat Stadında yarın Gönyeli’yi konuk edecek.

Gençlik Gücü ile Yenicami arasındaki Başkent derbisi ile Baf Ülkü Yurdu – Küçük Kaymaklı ve Düzkaya – Lefke maçları da haftanın ön plana çıkan maçları olarak dikkat çektiler.

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