Futbolda gece keyfi

K-Pet Süper Ligde 17. hafta bu gece Lefkoşa ve Girne’de oynanacak olan 2 gece maçıyla başlayacak

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen K-Pet Süper Lig ve K-Pet 1. Lig'de 17. hafta bu akşam Saat 19:00’da oynanacak olan 2 gece maçıyla başlayacak. K-Pet Süper LigdeÇetinkaya, Atatürk Stadında Osman Özpaşa’nın yöneteceği maçta, Türk Ocağı’nı konuk edecek. Doğan Türk Birliği ise Mete Adanır StadındaAli Özer’in yöneteceği maçtaLefke’yi ağırlayacak. K-Pet Süper Lig lideri Mağusa Türk Gücü ise yarın Utku Hamamcıoğlu’nun yöneteceği maçtaCanbulat Stadında, Göçmenköy’ükonuk edecek.