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“Futbolda ekonomi büyük sorun olacak”

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“Futbolda ekonomi büyük sorun olacak”

Necati KÜLAHLILAR

Futbolumuzun önemli teknik direktörlerinden Türk Ocağı teknik direktörü Ahmet Dedekorkut, Dünya Sağlık Örgütü’nün (WHO) pandemi ilan ettiği korona virüs (COVID-19) tehlikesi nedeniyle Kıbrıs Türk Futbol Federasyonunun futbolu durdurması sonrasında değerlendirmelerde bulundu.

Ahmet Dedekorkut, sosyal medyada yaptığı değerlendirmelerde “Önümüzdeki sezonun en büyük sorununun ekonomi olacak. Kulüplerin ekonomisi yabancı futbolcuları çekemeyecek duruma gelecek. Her şey yolunda giderse ekonominin düzelmesi için de 2 yıl geçecek.” ifadelerini kullandı.

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