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Futbolda dördüncü hafta programı açıklandı

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Futbolda dördüncü hafta programı açıklandı
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Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu, K-PET Ligleri’nde dördüncü haftanın programını açıklarken, haftaya tek gece maçı koydu.

12 Ekim Cuma akşamı Lefke’de oynanacak sezonun ilk gece maçı olan Lefke – Merit Alsancak Yeşilova maçı ile başlayacak olan haftada cezası devam eden Yalova, Değirmenlik’i Karaoğlanoğlu Orhan Dural Stadı’nda konuk edecek.

Haftanın programı şöyle:

K-PET Süper Lig

12 Ekim Cuma, Saat 19:00

Alsancak 16 Ağustos Stadı: Lefke – Merit Alsancak Yeşilova,

13 Ekim Cumartesi, Saat 15:30

Dr Fazıl Küçük Stadı: MTG – Binatlı,

Mete Adanır Stadı: DTB – Gençler Birliği,

Şht Hüseyin Ruso Stadı: Küçük Kaymaklı – Çetinkaya,

14 Ekim Pazar, Saat 15:30

Atatürk Stadı: Yenicami – Esentepe,

Mete Adanır Stadı: GHE – GG,

Cihangir Stadı: Cihangir – TOL,

Üner Berkalp Stadı: BÜY – Gönyeli,

K-PET Birinci Lig

13 Ekim Cumartesi, Saat 15:30

Orhan Dural Stadı: Yalova – Değirmenlik,

Göçmenköy Stadı: Göçmenköy – Mormenekşe,

Eray Vudalı Stadı: Akova – Bostancı Bağcıl,

Ergin Cemal Şahdur Stadı: Karşıyaka – Dumlupınar,

14 Ekim Pazar, Saat 15:30

Mustafa Özkayım Stadı: Ozanköy – Maraş,

Muharrem Döveç Stadı: Çanakkale – Yeni Boğaziçi,

Denizli Stadı:Doğancı – Düzkaya,

Hasan Bardakko Stadı: Mesarya – Hamitköy,

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