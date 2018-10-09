Futbolda dördüncü hafta programı açıklandı

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu, K-PET Ligleri’nde dördüncü haftanın programını açıklarken, haftaya tek gece maçı koydu.
12 Ekim Cuma akşamı Lefke’de oynanacak sezonun ilk gece maçı olan Lefke – Merit Alsancak Yeşilova maçı ile başlayacak olan haftada cezası devam eden Yalova, Değirmenlik’i Karaoğlanoğlu Orhan Dural Stadı’nda konuk edecek.
Haftanın programı şöyle:
K-PET Süper Lig
12 Ekim Cuma, Saat 19:00
Alsancak 16 Ağustos Stadı: Lefke – Merit Alsancak Yeşilova,
13 Ekim Cumartesi, Saat 15:30
Dr Fazıl Küçük Stadı: MTG – Binatlı,
Mete Adanır Stadı: DTB – Gençler Birliği,
Şht Hüseyin Ruso Stadı: Küçük Kaymaklı – Çetinkaya,
14 Ekim Pazar, Saat 15:30
Atatürk Stadı: Yenicami – Esentepe,
Mete Adanır Stadı: GHE – GG,
Cihangir Stadı: Cihangir – TOL,
Üner Berkalp Stadı: BÜY – Gönyeli,
K-PET Birinci Lig
13 Ekim Cumartesi, Saat 15:30
Orhan Dural Stadı: Yalova – Değirmenlik,
Göçmenköy Stadı: Göçmenköy – Mormenekşe,
Eray Vudalı Stadı: Akova – Bostancı Bağcıl,
Ergin Cemal Şahdur Stadı: Karşıyaka – Dumlupınar,
14 Ekim Pazar, Saat 15:30
Mustafa Özkayım Stadı: Ozanköy – Maraş,
Muharrem Döveç Stadı: Çanakkale – Yeni Boğaziçi,
Denizli Stadı:Doğancı – Düzkaya,
Hasan Bardakko Stadı: Mesarya – Hamitköy,