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Futbolda değişen kuralları anlattılar

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Futbolda değişen kuralları anlattılar
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Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu tarafından İstanbul Kavacık Limak Otel'de organize edilen 2019-2020 Sezonu Doğan Babacan Yaz Seminerine katılan Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu'nu (KTFF MHK) başkanı Sadık Özbilgehan ile yönetim kurulu üyesi Derviş Atakan, seminerin hemen sonrasında hakemlere ve gözlemcilere eğitim semineri düzenleyerek, değişen kuralları anlattılar.

KTFF Ahmed Sami Topcan Toplantı Salonunda düzenlenen seminerde, Sadık Özbilgehan ile Derviş Atakan, bilgileri aktarıp, soruları cevaplandırdılar.

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