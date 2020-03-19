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Futbolda bireysel çalışma dönemi

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Futbolda bireysel çalışma dönemi

Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi ilan edilen korona virüs tehlikesi nedeniyle ülkemizde de tüm spor faaliyetleri gibi futbol da dururken, performanslarını korumak isteyen futbolcular bireysel olarak çalışmalarını sürdürüyorlar.

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonunun ligleri durdurma kararına destek veren futbol camiası liglerin başlama tarihinin belirsizliğini korumasına rağmen günlük olarak antrenmanlarını yapıyorlar.

Teknik direktörlerin futbolcularına yönelik hazırladıkları bireysel çalışma programlarına göre tek tek çalışan futbolcular bu çalışmaları, kimsenin sağlığını riske atmadan gerçekleştiriyorlar.

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