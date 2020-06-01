Futbolda antrenman var, maç yok

Futbol kulüpleri, Kıbrıs Türk Futbol Federasyonunun antrenman izni vermesinden sonra antrenmanlarını sürdürürken, Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu da kalan 8 maç ve Nicosia Group Kıbrıs Kupası maçları için hazırlıklarına devam ediyor.
Hakemlerin de yoğun şekilde hazırlıklarını sürdürmelerine rağmen, Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu bugün başlaması planlanan hazırlık maçlarının 5 Haziran’a kadar oynanmaması yönünde kulüplere çağrıda bulundu.
Merkez Hakem Kurulu (MHK), 5 Haziran tarihine kadar hazırlık maçı oynanması durumunda bu maçlara hakem göndermeyecek.