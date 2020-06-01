Futbolda antrenman var, maç yok

Futbol kulüpleri ve hakemler antrenmanlarını sürdürürlerken, Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu bugün başlaması planlanan hazırlık maçlarının oynanmaması yönünde kulüplere çağrıda bulundu

Futbol kulüpleri, Kıbrıs Türk Futbol Federasyonunun antrenman izni vermesinden sonra antrenmanlarını sürdürürken, Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu da kalan 8 maç ve Nicosia Group Kıbrıs Kupası maçları için hazırlıklarına devam ediyor.

Hakemlerin de yoğun şekilde hazırlıklarını sürdürmelerine rağmen, Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu bugün başlaması planlanan hazırlık maçlarının 5 Haziran’a kadar oynanmaması yönünde kulüplere çağrıda bulundu.

Merkez Hakem Kurulu (MHK), 5 Haziran tarihine kadar hazırlık maçı oynanması durumunda bu maçlara hakem göndermeyecek.