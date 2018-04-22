Futbolda Alınan Toplu Sonuçlar

K-Pet Süper Lig
Gençlik Gücü-Yenicami: 0-1
Baf Ülkü Yurdu-Doğan Türk Birliği: 2-1
Mağusa Türk Gücü-Yeni Boğaziçi: 4-0
Lefke-Küçük Kaymaklı: 2-1
Türk Ocağı-Binatlı: 1-0
Gençler Birliği-Ozanköy: 2-1
Cihangir-Yalova: 3-0
BUGÜN
Saat 19.00 Lefkoşa Atatürk Stadı: GAÜ Çetinkaya-Merit Alsancak Yeşilova (Emre Öztaşlı)
U21 Süper Lig
Gençlik Gücü-Yenicami: 0-2
Baf Ülkü Yurdu-Doğan Türk Birliği: 4-2
Mağusa Türk Gücü-Yeni Boğaziçi: 6-1
Lefke-Küçük Kaymaklı: 0-7
Türk Ocağı-Binatlı: 9-2
Gençler Birliği-Ozanköy: 4-2
Cihangir-Yalova: 5-1
K-Pet Birinci Lig
Maraş-Gönyeli: 1-3
Bostancı Bağcıl-Esentepe: 3-1
Girne Halk Evi-Lapta: 4-0
Değirmenlik-Mormenekşe: 2-0
Dumlupınar-Göçmenköy: 5-1
Hamitköy-Çanakkale: 4-0
Akova-Görneç: 6-2
Kaya Mehmetçik-Doğancı: 4-3
BTM 1. LİG KIRMIZI GRUP
Mesarya – Kumyalı: 10-1
Yıldırım – Vadili: 1-6
Tatlısu Seracılar - Dörtyol 1-3
Gaziköy – Geçitkale: 1- 4
Serdarlı - Dipkarpaz 4-2
BTM 1. BEYAZ GRUP
Karaoğlanoğlu – Düzkaya: 4 - 6
Karşıyaka – Ortaköy: 3-2
Denizli – Aydınköy: 6-0
Tatlısu – Yılmazköy: 1-0
BTM 1. Ligi Kırmızı Grup Puan Tablosu
|
O
|
G
|
B
|
M
|
A
|
Y
|
AV
|
P
|
1.
|
15
|
14
|
1
|
0
|
63
|
9
|
54
|
43
|
2.
|
15
|
10
|
2
|
3
|
50
|
22
|
28
|
32
|
3.
|
15
|
9
|
5
|
1
|
42
|
16
|
26
|
32
|
4.
|
15
|
7
|
2
|
6
|
25
|
31
|
-6
|
23
|
5.
|
15
|
7
|
2
|
6
|
21
|
28
|
-7
|
23
|
6.
|
15
|
6
|
3
|
6
|
28
|
19
|
9
|
21
|
7.
|
15
|
3
|
4
|
8
|
18
|
37
|
-19
|
13
|
8.
|
15
|
3
|
3
|
9
|
25
|
36
|
-11
|
12
|
9.
|
15
|
2
|
3
|
10
|
17
|
42
|
-25
|
9
|
10.
|
15
|
0
|
3
|
12
|
5
|
54
|
-49
|
3
BTM 1. Ligi Beyaz Grup Puan Tablosu
|
O
|
G
|
B
|
M
|
A
|
Y
|
AV
|
P
|
1.
|
12
|
10
|
1
|
1
|
38
|
13
|
25
|
31
|
2.
|
12
|
9
|
1
|
2
|
39
|
17
|
22
|
28
|
3.
|
11
|
7
|
2
|
2
|
33
|
16
|
17
|
23
|
4.
|
12
|
5
|
1
|
6
|
19
|
21
|
-2
|
16
|
5.
|
12
|
4
|
2
|
6
|
23
|
26
|
-3
|
14
|
6.
|
12
|
3
|
3
|
6
|
21
|
38
|
-17
|
12
|
7.
|
12
|
2
|
1
|
9
|
11
|
31
|
-20
|
7
|
8.
|
11
|
1
|
1
|
9
|
16
|
38
|
-22
|
4
|
9.
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0