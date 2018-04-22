Futbolda Alınan Toplu Sonuçlar

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K-Pet Süper Lig

Gençlik Gücü-Yenicami: 0-1

Baf Ülkü Yurdu-Doğan Türk Birliği: 2-1

Mağusa Türk Gücü-Yeni Boğaziçi: 4-0

Lefke-Küçük Kaymaklı: 2-1

Türk Ocağı-Binatlı: 1-0

Gençler Birliği-Ozanköy: 2-1

Cihangir-Yalova: 3-0

BUGÜN

Saat 19.00 Lefkoşa Atatürk Stadı: GAÜ Çetinkaya-Merit Alsancak Yeşilova (Emre Öztaşlı)

U21 Süper Lig

Gençlik Gücü-Yenicami: 0-2

Baf Ülkü Yurdu-Doğan Türk Birliği: 4-2

Mağusa Türk Gücü-Yeni Boğaziçi: 6-1

Lefke-Küçük Kaymaklı: 0-7

Türk Ocağı-Binatlı: 9-2

Gençler Birliği-Ozanköy: 4-2

Cihangir-Yalova: 5-1

K-Pet Birinci Lig 

Maraş-Gönyeli: 1-3

Bostancı Bağcıl-Esentepe: 3-1

Girne Halk Evi-Lapta: 4-0

Değirmenlik-Mormenekşe: 2-0

Dumlupınar-Göçmenköy: 5-1

Hamitköy-Çanakkale: 4-0

Akova-Görneç: 6-2

Kaya Mehmetçik-Doğancı: 4-3

BTM 1. LİG KIRMIZI GRUP

Mesarya – Kumyalı: 10-1

Yıldırım – Vadili: 1-6
Tatlısu Seracılar - Dörtyol 1-3
Gaziköy – Geçitkale: 1- 4

Serdarlı - Dipkarpaz 4-2

BTM 1. BEYAZ GRUP 
Karaoğlanoğlu – Düzkaya: 4 - 6
Karşıyaka – Ortaköy: 3-2
Denizli – Aydınköy: 6-0

Tatlısu – Yılmazköy: 1-0

BTM 1. Ligi Kırmızı Grup Puan Tablosu
 

O

G

B

M

A

Y

AV

P

1.

MESARYA SK

15

14

1

0

63

9

54

43

2.

GEÇİTKALE GSK

15

10

2

3

50

22

28

32

3.

VADİLİ TÇB SK

15

9

5

1

42

16

26

32

4.

DÖRTYOL SK

15

7

2

6

25

31

-6

23

5.

GAZİKÖY SK

15

7

2

6

21

28

-7

23

6.

DİPKARPAZ TÜRK SK

15

6

3

6

28

19

9

21

7.

YILDIRIM SK

15

3

4

8

18

37

-19

13

8.

SERDARLI GB

15

3

3

9

25

36

-11

12

9.

KUMYALI SK

15

2

3

10

17

42

-25

9

10.

TATLISU SERACILAR SK

15

0

3

12

5

54

-49

3

BTM 1. Ligi Beyaz Grup Puan Tablosu
 

O

G

B

M

A

Y

AV

P

1.

KARŞIYAKA ASK

12

10

1

1

38

13

25

31

2.

DÜZKAYA KOSK

12

9

1

2

39

17

22

28

3.

DENİZLİ SK

11

7

2

2

33

16

17

23

4.

TATLISU HOSK

12

5

1

6

19

21

-2

16

5.

ORTAKÖY SK

12

4

2

6

23

26

-3

14

6.

KARAOĞLANOĞLU SB

12

3

3

6

21

38

-17

12

7.

YILMAZKÖY SK

12

2

1

9

11

31

-20

7

8.

AYDINKÖY MSK

11

1

1

9

16

38

-22

4

9.

AKÇAY SK

0

0

0

0

0

0

0

0

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