Futbolda alınan sonuçlar ve haftanın programı şöyle:

K-Pet Süper Lig:
Doğan Türk Birliği-Türk Ocağı: 1-4
Yeniboğaziçi-Yenicami: 0-0
Küçük Kaymaklı-Mağusa Türk Gücü: 2-4
Ozanköy-Cihangir: 0-3
Merit A. Yeşilova-Gençler Birliği: 4-1
U21 Süper Lig:
Doğan Türk Birliği-Türk Ocağı: 0-2
Yeniboğaziçi-Yenicami: 0-7
Küçük Kaymaklı-Mağusa Türk Gücü: 1-2
Ozanköy-Cihangir: 0-2
Merit A. Yeşilova-Gençler Birliği: 6-1
K-Pet Birinci Lig:
Gönyeli-Göçmenköy: 2-1
Esentepe-Hamitköy: 0-4
Lapta-Dumlupınar: 1-2
Bostancı Bağcıl-Akova: 1-1
Doğancı-Girne Halk Evi: 3-0
1 Nisan Pazar:
K-Pet Süper Lig:
Saat 16.00 Lefke 16 Ağustos Stadı: Lefke-Gençlik Gücü (Osman Özpaşa)
Saat 16.00 Lefkoşa Atatürk Stadı: GAÜ Çetinkaya-Baf Ülkü Yurdu (Kerem Eran)
K-Pet Birinci Lig:
Saat 16.00 Mormenekşe Cemal Balses Stadı: Mormenekşe-Maraş (Mustafa Öztugay)
Saat 16.00 Mehmetçik Stadı: Kaya Mehmetçik-Değirmenlik (Hasan Eriş)
Saat 16.00 Çanakkale Muharrem Döveç Stadı: Çanakkale-Görneç (Hakan Muhtaroğlu)
2 Nisan Pazartesi:
K-Pet Süper Lig:
Saat 19.00 Güzelyurt Üner Berkalp Stadı: Binatlı-Yalova (Utku Hamamcıoğlu)
BTM 1. Lig Kırmızı Grup 11. Hafta
1 Nisan Pazar (Saat:13:00)
Gaziköy Sahası: Gaziköy - Yıldırım (Hüseyin Özaşık)
Balıkesir Stadı: Geçitkale - Dörtyol (Osman Küçük)
Rauf R Denktaş Stadı: Tatlısu Seracılar - Kumyalı (Zekai Töre)
14 Ağustos Sahası: Serdarlı - Mesarya (Ahmet Özkurtuluş)
Saat: 15:30
Dipkarpaz Sahası: Dipkarpaz - Vadili (Cemal Sakallı)
BTM 1. Lig Beyaz Grup 9. Hafta
1 Nisan Pazar (Saat: 13:00)
Ergin Cemal Şahdur Sahası: Karşıyaka - Tatlısu (İsfendiyar Açıksöz)
Orhan Dural Stadı: Karaoğlanoğlu - Aydınköy (Necmi Bulut)
Nihat Bağcıer Stadı: Düzkaya - Yılmazköy (Kaan Koday)
Ortaköy Sahası: Ortaköy - Denizli ( Ömer Doğru)