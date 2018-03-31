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Futbolda alınan sonuçlar ve haftanın programı şöyle:

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Futbolda alınan sonuçlar ve haftanın programı şöyle:
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K-Pet Süper Lig:

Doğan Türk Birliği-Türk Ocağı: 1-4

Yeniboğaziçi-Yenicami: 0-0

Küçük Kaymaklı-Mağusa Türk Gücü: 2-4

Ozanköy-Cihangir: 0-3

Merit A. Yeşilova-Gençler Birliği: 4-1

U21 Süper Lig:

Doğan Türk Birliği-Türk Ocağı: 0-2

Yeniboğaziçi-Yenicami: 0-7

Küçük Kaymaklı-Mağusa Türk Gücü: 1-2

Ozanköy-Cihangir: 0-2

Merit A. Yeşilova-Gençler Birliği: 6-1

K-Pet Birinci Lig: 

Gönyeli-Göçmenköy: 2-1

Esentepe-Hamitköy: 0-4

Lapta-Dumlupınar: 1-2

Bostancı Bağcıl-Akova: 1-1

Doğancı-Girne Halk Evi: 3-0

1 Nisan Pazar:

K-Pet Süper Lig:

Saat 16.00 Lefke 16 Ağustos Stadı: Lefke-Gençlik Gücü (Osman Özpaşa)

Saat 16.00 Lefkoşa Atatürk Stadı: GAÜ Çetinkaya-Baf Ülkü Yurdu (Kerem Eran)

K-Pet Birinci Lig:

Saat 16.00 Mormenekşe Cemal Balses Stadı: Mormenekşe-Maraş (Mustafa Öztugay)

Saat 16.00 Mehmetçik Stadı: Kaya Mehmetçik-Değirmenlik (Hasan Eriş)

Saat 16.00 Çanakkale Muharrem Döveç Stadı: Çanakkale-Görneç (Hakan Muhtaroğlu)

2 Nisan Pazartesi:

K-Pet Süper Lig:

Saat 19.00 Güzelyurt Üner Berkalp Stadı: Binatlı-Yalova (Utku Hamamcıoğlu)

BTM 1. Lig Kırmızı Grup 11. Hafta
1 Nisan Pazar  (Saat:13:00)

Gaziköy Sahası: Gaziköy - Yıldırım (Hüseyin Özaşık)
Balıkesir Stadı: Geçitkale - Dörtyol (Osman Küçük)
Rauf R Denktaş Stadı: Tatlısu Seracılar - Kumyalı (Zekai Töre)
14 Ağustos Sahası: Serdarlı - Mesarya (Ahmet Özkurtuluş)
Saat: 15:30 
Dipkarpaz Sahası: Dipkarpaz - Vadili (Cemal Sakallı)
BTM 1. Lig Beyaz Grup 9. Hafta 
1 Nisan Pazar (Saat: 13:00) 
Ergin Cemal Şahdur Sahası: Karşıyaka - Tatlısu (İsfendiyar Açıksöz)
Orhan Dural Stadı: Karaoğlanoğlu - Aydınköy (Necmi Bulut)
Nihat Bağcıer Stadı: Düzkaya - Yılmazköy (Kaan Koday)
Ortaköy Sahası: Ortaköy - Denizli ( Ömer Doğru)

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