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Futbolda alınan sonuçlar ve günün programı şöyle:

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Futbolda alınan sonuçlar ve günün programı şöyle:
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K-Pet Süper Lig

Küçük Kaymaklı-Doğan Türk Birliği: 1-3

Lefke-Binatlı: 0-1

Merit Alsancak Yeşilova-Ozanköy: 2-1

Türk Ocağı-Gençlik Gücü: 1-0

U21 Süper Lig

Küçük Kaymaklı-Doğan Türk Birliği: 0-2

Lefke-Binatlı: 1-3

Merit Alsancak Yeşilova-Ozanköy: 1-0

Türk Ocağı-Gençlik Gücü: 3-1

K-Pet Birinci Lig

Bostancı Bağcıl-Gönyeli: 3-4

Esentepe-Mormenekşe: 1-0

Değirmenlik-Göçmenköy: 1-2

Maraş-Akova: 5-1

Kaya Mehmetçik-Çanakkale: 1-1

4 ŞUBAT PAZAR:

K-Pet Süper Lig

Saat 14.30 İskele Cumhuriyet Stadı: Gençler Birliği-Yenicami (Osman Özpaşa)

Saat 14.30 Lefkoşa Atatürk Stadı: GAÜ Çetinkaya-Yeniboğaziçi (Hüseyin Eyyüpler)

Saat 14.30 Mağusa Canbulat Stadı: Mağusa Türk Gücü-Cihangir (Mehmet Sezener)

Saat 14.30 Güzelyurt Üner Berkalp Stadyumu: Baf Ülkü Yurdu-Yalova (Ali Özer)

K-Pet Birinci Lig

Saat 14.30 Doğancı Emek Stadı: Doğancı-Lapta (Hasan Eriş)

Saat 14.30 Hamitköy Esat Erdoğmuş Stadı: Hamitköy-Dumlupınar (Serhan Şimşek)

Saat 14.30 Girne 20 Temmuz Mete Adanır Stadı: Girne Halk Evi-Görneç (Timur Ercan Bodi)

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