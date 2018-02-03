Futbolda alınan sonuçlar ve günün programı şöyle:

K-Pet Süper Lig
Küçük Kaymaklı-Doğan Türk Birliği: 1-3
Lefke-Binatlı: 0-1
Merit Alsancak Yeşilova-Ozanköy: 2-1
Türk Ocağı-Gençlik Gücü: 1-0
U21 Süper Lig
Küçük Kaymaklı-Doğan Türk Birliği: 0-2
Lefke-Binatlı: 1-3
Merit Alsancak Yeşilova-Ozanköy: 1-0
Türk Ocağı-Gençlik Gücü: 3-1
K-Pet Birinci Lig
Bostancı Bağcıl-Gönyeli: 3-4
Esentepe-Mormenekşe: 1-0
Değirmenlik-Göçmenköy: 1-2
Maraş-Akova: 5-1
Kaya Mehmetçik-Çanakkale: 1-1
4 ŞUBAT PAZAR:
K-Pet Süper Lig
Saat 14.30 İskele Cumhuriyet Stadı: Gençler Birliği-Yenicami (Osman Özpaşa)
Saat 14.30 Lefkoşa Atatürk Stadı: GAÜ Çetinkaya-Yeniboğaziçi (Hüseyin Eyyüpler)
Saat 14.30 Mağusa Canbulat Stadı: Mağusa Türk Gücü-Cihangir (Mehmet Sezener)
Saat 14.30 Güzelyurt Üner Berkalp Stadyumu: Baf Ülkü Yurdu-Yalova (Ali Özer)
K-Pet Birinci Lig
Saat 14.30 Doğancı Emek Stadı: Doğancı-Lapta (Hasan Eriş)
Saat 14.30 Hamitköy Esat Erdoğmuş Stadı: Hamitköy-Dumlupınar (Serhan Şimşek)
Saat 14.30 Girne 20 Temmuz Mete Adanır Stadı: Girne Halk Evi-Görneç (Timur Ercan Bodi)