Futbolda alınan sonuçlar ve günün programı

K-Pet Süper Lig

Lefke-Yenicami: 1-2

Küçük Kaymaklı-Yeni Boğaziçi: 3-1

Baf Ülkü Yurdu-Cihangir: 1-4

Mağusa Türk Gücü-Gençlik Gücü: 4-0

Doğan Türk Birliği-Ozanköy: 6-1

U21 Süper Lig

Lefke-Yenicami: 1-9

Küçük Kaymaklı-Yeni Boğaziçi: 4-0

Baf Ülkü Yurdu-Cihangir: 1-2

Mağusa Türk Gücü-Gençlik Gücü: 1-1

Doğan Türk Birliği-Ozanköy: 4-1

K-Pet Birinci Lig

Doğancı-Gönyeli: 0-1

Değirmenlik-Dumlupınar: 1-3

Esentepe-Çanakkale: 2-0

18 Şubat Pazar:

K-Pet Süper Lig

Saat 15.00 İskele Cumhuriyet Stadı: Gençler Birliği-Türk Ocağı (Kerem Eran)

Saat 15.00 Alsancak Mustafa Hidayet Çağlar Stadı: Merit A.Yeşilova-Binatlı (Utku Hamamcıoğlu)

Saat 15.00 Lefkoşa Atatürk Stadı: GAÜ Çetinkaya-Yalova (Osman Özpaşa)

K-Pet Birinci Lig

Saat 15.00 Hamitköy Esat Erdoğmuş Stadı: Hamitköy-Akova (Emre Öztaşlı)

Saat 15.00 Girne 20 Temmuz Mete Adanır Stadı: Girne Halk Evi-Maraş (Mustafa Öztugay)

Saat 15.00 Mormenekşe Cemal Balses Stadı: Mormenekşe-Lapta (Osman Küçük)

Saat 15.00 Mehmetçik Stadı: Kaya Mehmetçik-Göçmenköy (Fehim Dayı)

Saat 15.00 Bostancı Bağcıl Stadı: Bostancı Bağcıl-Görneç (Hakan Muhtaroğlu)

BTM Birinci Lig Beyaz Grup’ta ve BTM Birinci Lig Kırmızı Grup’ta altıncı hafta maç progamı ve maçları yönetecek hakemler şöyle:

BTM-1. Lig Kırmızı Grup: (Saat 11:30)

Vadili – Yıldırım (Cemal Sakallı)

Geçitkale – Gaziköy (Timur Bodi)

Dörtyol - Tatlısu Seracılar (Enver Kalkın)

Dipkarpaz – Serdarlı (Ömer Doğru) (Saat 14:00)

Kumyalı – Mesarya (İsfendiyar Açıksöz)

BTM-1. Lig Beyaz Grup: (Saat 11:30)

Ortaköy- Aydınköy (Şakir Azizoğlu)

Karşıyaka – Düzkaya (Hasan Eriş)

Karaoğlanoğlu – Yılmazköy (Ahmet Özkurtuluş)

Tatlısu – Denizli (Zekai Töre)