Futbolda alınan sonuçlar ve günün programı

K-Pet Süper Lig
Lefke-Yenicami: 1-2
Küçük Kaymaklı-Yeni Boğaziçi: 3-1
Baf Ülkü Yurdu-Cihangir: 1-4
Mağusa Türk Gücü-Gençlik Gücü: 4-0
Doğan Türk Birliği-Ozanköy: 6-1
U21 Süper Lig
Lefke-Yenicami: 1-9
Küçük Kaymaklı-Yeni Boğaziçi: 4-0
Baf Ülkü Yurdu-Cihangir: 1-2
Mağusa Türk Gücü-Gençlik Gücü: 1-1
Doğan Türk Birliği-Ozanköy: 4-1
K-Pet Birinci Lig
Doğancı-Gönyeli: 0-1
Değirmenlik-Dumlupınar: 1-3
Esentepe-Çanakkale: 2-0
18 Şubat Pazar:
K-Pet Süper Lig
Saat 15.00 İskele Cumhuriyet Stadı: Gençler Birliği-Türk Ocağı (Kerem Eran)
Saat 15.00 Alsancak Mustafa Hidayet Çağlar Stadı: Merit A.Yeşilova-Binatlı (Utku Hamamcıoğlu)
Saat 15.00 Lefkoşa Atatürk Stadı: GAÜ Çetinkaya-Yalova (Osman Özpaşa)
K-Pet Birinci Lig
Saat 15.00 Hamitköy Esat Erdoğmuş Stadı: Hamitköy-Akova (Emre Öztaşlı)
Saat 15.00 Girne 20 Temmuz Mete Adanır Stadı: Girne Halk Evi-Maraş (Mustafa Öztugay)
Saat 15.00 Mormenekşe Cemal Balses Stadı: Mormenekşe-Lapta (Osman Küçük)
Saat 15.00 Mehmetçik Stadı: Kaya Mehmetçik-Göçmenköy (Fehim Dayı)
Saat 15.00 Bostancı Bağcıl Stadı: Bostancı Bağcıl-Görneç (Hakan Muhtaroğlu)
BTM Birinci Lig Beyaz Grup’ta ve BTM Birinci Lig Kırmızı Grup’ta altıncı hafta maç progamı ve maçları yönetecek hakemler şöyle:
BTM-1. Lig Kırmızı Grup: (Saat 11:30)
Vadili – Yıldırım (Cemal Sakallı)
Geçitkale – Gaziköy (Timur Bodi)
Dörtyol - Tatlısu Seracılar (Enver Kalkın)
Dipkarpaz – Serdarlı (Ömer Doğru) (Saat 14:00)
Kumyalı – Mesarya (İsfendiyar Açıksöz)
BTM-1. Lig Beyaz Grup: (Saat 11:30)
Ortaköy- Aydınköy (Şakir Azizoğlu)
Karşıyaka – Düzkaya (Hasan Eriş)
Karaoğlanoğlu – Yılmazköy (Ahmet Özkurtuluş)
Tatlısu – Denizli (Zekai Töre)