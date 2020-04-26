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"Futbolcuyu tehlikeye atmayacağımız ortamda lig devam etsin"

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Süleyman Yemen, “Hiç bir futbolcuyu tehlikeye atmayacağımız bir ortamda lig devam etsin.Ama bugün antrenmanlar başlasın denirse ben de buna hayır derim. Çünkü bir pandemi hastanemiz bile yoktur.” açıklamasını yaptı

"Futbolcuyu tehlikeye atmayacağımız ortamda lig devam etsin"

Dünya Sağlık Örgütü’nün (WHO) pandemi ilan ettiği korona virüs (COVID-19) tehlikesi nedeniyle Bakanlar Kurulunun aldığı kısmi sokağa çıkma yasağı kararını uzatması sonrasında, spor faaliyetleri de 30 Nisan’a kadar yasaklanmıştı.

Bu nedenle K-PET Ligleri ile ilgili belirsizlik devam ederken, spor adamları da sosyal medyada konu ile ilgili değerlendirmelerde bulunuyorlar.

Çetinkaya kulübü eski başkanlarından Süleyman Yemen’in de sosyal medyada yaptığı değerlendirmeleri şöyle:

“Durumu iyi değerlendirmeliyiz. Hiç bir takımın hiç bir futbolcusunu tehlikeye atmayacağımız bir ortamda tabii ki lig devam etsin.

Ama bugün antrenmanlar başlasın denirse ben de buna hayır derim. Çünkü ne bir pandemi hastanemizne de yeterli düzeyde tıbbi ekipmanımızvardır. (Yoğun bakım ünitesi, solunum cihazı ilaç, doktor vb eksikliklerimiz vardır.)

Uzaktan konuşmak kolaydır. Kimse konuyu Çetinkaya’nındüşmesine çekmesin. Çetinkaya düşecekse düşecek.”

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