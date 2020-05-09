"Futbolcularımız kısa sürede hazır olacaklar"

Hasan Burgaç, “Futbolcularımız, bireysel koşu antrenmanlarına başladılar. Bu da takım antrenmanlarının başlayacağı sürece kadar en iyi şekilde hazırlanmalarını sağlayacak. Mental olarak da kısa sürede hazır olacaklarına inanırım.” açıklamasını yaptı

Necati KÜLAHLILAR

K-PET Süper Lig ekibi Cihangir’in teknik direktörü Hasan Burgaç, yaşanan süreçle ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Hasan Burgaç’ın değerlendirmeleri şöyle:

“Sürecin başından itibaren kalan 8 haftanın oynanarak tamamlanması yönünde olan fikrim devam ediyor. Adalet böyle sağlanır. Hak eden şampiyon olacak. Küme düşenler de düşecekler.

Sürecin başında futbolcularımız bireysel antrenmanlar yapmışlardı. Ancak sokağa çıkma yasağı kararından sonra 1 ayı aşkın süredir futbolcularımız, evde bizlerin verdiği antrenman programları uyguladılar.

Sokağa çıkma yasağının kalkması kararından sonra futbolcularımız, bireysel koşu antrenmanlarına başladılar. Bu da takım antrenmanlarının başlayacağı sürece kadar en iyi şekilde hazırlanmalarını sağlayacak. Mental olarak da kısa sürede hazır olacaklarına inanırım. Verilecek hazırlık sürecinde uygulayacağımız programı, futbolcularımıza yapacağımız testlere göre belirleyeceğiz. Bu süreçte tüm çalışma programını hızlı bir şekilde uygulayacağız.

Ligi ilk 3 içerisinde bitirme hedefini yakalamak istiyoruz. En iyi şekilde sakatlıksız bir şekilde sezonu tamamlamayı hedefliyoruz.”