banner411
banner69
Porto iflasın eşiğinde
Porto iflasın eşiğinde
28 0
Lefkoşa'nın göbeğinde korkutan kaza
Lefkoşa'nın göbeğinde korkutan kaza
213 0
 
Çiçekçi ve mağazalarda Anneler Günü telaşı
Çiçekçi ve mağazalarda Anneler Günü telaşı
22 0
Futbolda devrim gibi karar
Futbolda devrim gibi karar
221 0
Bundesliga 16 Mayıs’ta başlayacak
Bundesliga 16 Mayıs’ta başlayacak
35 0
İç turizm için bankalarla işbirliği arayışı
İç turizm için bankalarla işbirliği arayışı
36 0
Dolar tarihi zirvesinde
Dolar tarihi zirvesinde
65 0
banner440

"Futbolcularımız kısa sürede hazır olacaklar"

banner27

Hasan Burgaç, “Futbolcularımız, bireysel koşu antrenmanlarına başladılar. Bu da takım antrenmanlarının başlayacağı sürece kadar en iyi şekilde hazırlanmalarını sağlayacak. Mental olarak da kısa sürede hazır olacaklarına inanırım.” açıklamasını yaptı

"Futbolcularımız kısa sürede hazır olacaklar"

Necati KÜLAHLILAR

K-PET Süper Lig ekibi Cihangir’in teknik direktörü Hasan Burgaç, yaşanan süreçle ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Hasan Burgaç’ın değerlendirmeleri şöyle:

“Sürecin başından itibaren kalan 8 haftanın oynanarak tamamlanması yönünde olan fikrim devam ediyor. Adalet böyle sağlanır. Hak eden şampiyon olacak. Küme düşenler de düşecekler.

Sürecin başında futbolcularımız bireysel antrenmanlar yapmışlardı. Ancak sokağa çıkma yasağı kararından sonra 1 ayı aşkın süredir futbolcularımız, evde bizlerin verdiği antrenman programları uyguladılar.

Sokağa çıkma yasağının kalkması kararından sonra futbolcularımız, bireysel koşu antrenmanlarına başladılar. Bu da takım antrenmanlarının başlayacağı sürece kadar en iyi şekilde hazırlanmalarını sağlayacak. Mental olarak da kısa sürede hazır olacaklarına inanırım. Verilecek hazırlık sürecinde uygulayacağımız programı, futbolcularımıza yapacağımız testlere göre belirleyeceğiz. Bu süreçte tüm çalışma programını hızlı bir şekilde uygulayacağız.

Ligi ilk 3 içerisinde bitirme hedefini yakalamak istiyoruz. En iyi şekilde sakatlıksız bir şekilde sezonu tamamlamayı hedefliyoruz.”

banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.