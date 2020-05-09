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"Futbolcularımız futbola dönmeye hazırlanıyorlar"

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Şenol Canbulat, “Futbolcularımız köy ortamında olmalarından dolayı iyi bir çalışma ortama buldular. Yaptıkları aktivitelerle de kendilerini futbola dönmeye hazırlıyorlar.” açıklamasını yaptı

"Futbolcularımız futbola dönmeye hazırlanıyorlar"

Necati KÜLAHLILAR

K-PET Süper Lig ekibi Merit Alsancak Yeşilova’nın teknik direktörü Şenol Canbulat, yaşanan süreçle ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Şenol Canbulat’ın değerlendirmeleri şöyle:

“Merit Alsancak Yeşilova gençlerden oluşan bir takımdır. Gençlerimiz köy ortamında olmalarından dolayı bu dönemde diğer futbolculara oranla daha iyi bir çalışma ortama buldular. Bizler de bu süreçte onları boş ortamlarda koşmaları yönünde teşvik ettik. Evlerde dar alanlarda ise kas ve güç antrenmanları yaptılar.

KTFF antrenmanlara başlanmadan bir planlama yaparak tüm takımlara testleri yapması gerekmektedir. Her şey güzel giderken yanlış bir şey yapmak istemiyoruz. Çünkü kimsenin hastanelere düşmesini istemiyoruz. Testleri kimin karşılayacağı da bilinmelidir. “Federasyon mu karşılayacak, kulüpler mi karşılayacak?” bilinmesi lazımdır.

Tedbirleri almayı bırakmadan normalleşmeye başlanmalıyız. Futbolcularımız da yaptıkları aktivitelerle kendilerini mental olarak da futbola dönmeye hazırlıyorlar. Sakatlık olmadan süreci tamamlamaları için de bugünden itibaren bireysel olarak daha iyi hazırlanmalıdırlar.”

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