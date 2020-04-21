banner411
banner69
Tarihi sur kapısına yapılanlar isyan ettirdi
Tarihi sur kapısına yapılanlar isyan ettirdi
48 0
23 Nisan temalı videolar hazır
23 Nisan temalı videolar hazır
136 0
 
Özburak’ın Doğada Eğitimle Öğrenme Projesi “Onur Ödülü” aldı
Özburak’ın Doğada Eğitimle Öğrenme Projesi “Onur Ödülü” aldı
190 0
Online Satranç Turnuvası tamamlandı
Online Satranç Turnuvası tamamlandı
35 0
Maske üretiminden sonra tulum kıyafeti de üretiyorlar
Maske üretiminden sonra tulum kıyafeti de üretiyorlar
70 0
Koronavirüs ile mücadeleye destek için sanatını tuvale yansıttı
Koronavirüs ile mücadeleye destek için sanatını tuvale yansıttı
28 0
Bırakabilirsin
Bırakabilirsin
67 0
banner440

“Futbolcularım fedakarlık yaptılar”

banner27

Gençler Birliği kulüp başkanı Rıfat Berkel, alacaklarını kulübe bağışlayan futbolcuları Ertan Bulut ve Bülent Çakmak’ın alacaklarından vazgeçerek fedakarlık yaptıklarını açıkladı

“Futbolcularım fedakarlık yaptılar”

Gençler Birliği kulüp başkanı Rıfat Berkel, alacaklarını kulübe bağışlayan futbolcuları Ertan Bulut ve Bülent Çakmak’ın örnek davranışları ile ilgili açıklama yaptı.

Yaşanan zorlu süreçte elini taşın altına koyan futbolcuları ile ilgili olarak Rıfat Berkel’in yaptığı açıklamaları şöyle:

“Ertan Bulut 'a yaptığı fedakarlıktan dolayı şahsım, yönetim kurulum ve camiam adına çok teşekkür ederim. Geçen haftalarda alacağı tüm primlerinini kulübe bırakan Larnaka Gençler Birliğinin Türkiyeli futbolcusu Bülent Çakmak'tan sonra takımın kaptanı Ertan Bulut da beni arayarak kulüpten alacağı olan toplam 22.000 (Yirmiki Bin) Türk Lirasını kulübe bıraktığını açıkladı.

Ertan Bulut, devre arasında alacağı 10.000 (On Bin Türk Lirasını) kulübe bağışlayarak toplamda alacağı 32.000 Türk lirasını kulübüne bıraktı. Her 2 futbolcuma da teşekkür ederim.”

banner342
Etiketler; #Gençler Birliği #Rifat Berkel
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.