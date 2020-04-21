“Futbolcularım fedakarlık yaptılar”

Gençler Birliği kulüp başkanı Rıfat Berkel, alacaklarını kulübe bağışlayan futbolcuları Ertan Bulut ve Bülent Çakmak’ın alacaklarından vazgeçerek fedakarlık yaptıklarını açıkladı

Gençler Birliği kulüp başkanı Rıfat Berkel, alacaklarını kulübe bağışlayan futbolcuları Ertan Bulut ve Bülent Çakmak’ın örnek davranışları ile ilgili açıklama yaptı.

Yaşanan zorlu süreçte elini taşın altına koyan futbolcuları ile ilgili olarak Rıfat Berkel’in yaptığı açıklamaları şöyle:

“Ertan Bulut 'a yaptığı fedakarlıktan dolayı şahsım, yönetim kurulum ve camiam adına çok teşekkür ederim. Geçen haftalarda alacağı tüm primlerinini kulübe bırakan Larnaka Gençler Birliğinin Türkiyeli futbolcusu Bülent Çakmak'tan sonra takımın kaptanı Ertan Bulut da beni arayarak kulüpten alacağı olan toplam 22.000 (Yirmiki Bin) Türk Lirasını kulübe bıraktığını açıkladı.

Ertan Bulut, devre arasında alacağı 10.000 (On Bin Türk Lirasını) kulübe bağışlayarak toplamda alacağı 32.000 Türk lirasını kulübüne bıraktı. Her 2 futbolcuma da teşekkür ederim.”