Futbolculardan aidat ve sözleşme anketi

Futbolcular Derneği, futbolculara sözleşme yapılması ve derneğe aidat ödenmesi konusunda anket düzenledi. Futbolcular arasında düzenlenen anketle ilgili bilgilendirme yazısında şunlara yer verildi: "Değerli futbolcu kardeşlerim, futbolcunun özlük haklarını, sağlığını, maddi/manevi kazanımlarını garanti altına almak için ve sahaların esas OLMAZSA OLMAZI biz olduğumuzu göstermek için sözleşmenin geçmesinin elzem olduğu kanaatindeyiz. 150 üyemiz olduğu bugünlerde her bir Futbolcu ya ihtiyacımız vardır. Yıllık aidatımız 120TL ve bu ankete EVET diyen kardeşlerimizden aidatlar bu kötü günlerin geçmesinden sonra Yöneyim Kurulumuzda yapacağımız görev dağılımı ile sizlerden teslim alınacaktır. Bu anketi yapma sebebimiz be kadar güçlü bir duruş sergileyeceğimizi belirlememiz içidir. Sizlere çağrımız Çağdaş Futbolun gereklerini sağlayabilmek için bize desteğinizi esirgememenizdir. Futbolcuların Köle olarak devam etmemesi için bu çağrıyı sizin olmasa bile gelecek nesiller için bir yardımınızın bulunması dileğiyle."