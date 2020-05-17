Futbolculara Psikolojik Danışmanlık hizmeti sunulacak

Futbolcular Derneği,derneğe üye olup Psikolojik Danışmanlık almak isteyenlere ücret almaksızın destek kararını aldı.

Futbolcular Derneğinden konu ile ilgili yapılan açıklama şöyle:

“Psikolojik Danışmanlık desteğinden yararlanacak futbolcuların hipokratyemini ve/veya etik kuralları çerçevesinde talep eden ile doktor ve/veya danışılan arasında kalacağından şüphesi olmasın.

Bu maksatla derneğimize üye olan ve bu gereksinimden isteyen üyelerimiz aşağıdaki danışmana başvurabilir:

Psikolojik Danışman Cemile Coşkun Bilin, İrtno: 0548 888 33 37”