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"Futbolcular sezon öncesi performanslarına döndüler"

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Sedat Devecioğlu, antrenmanların başlanması ile ilgili yaptığı açıklamaya yönelik, değerlendirmelerde bulunurken, futbolcuların bir çoğunun sezon önceki performanslarına döndüklerine dikkat çekti

"Futbolcular sezon öncesi performanslarına döndüler"

K-PET Birinci Lig ekibi Yonpaş Dumlupınar’ın teknik adamı Sedat Devecioğlu, geçtiğimiz gün antrenmanların başlanması ile ilgili yaptığı açıklamaya yönelik, değerlendirmelerde bulundu.

Sedat Devecioğlu’nun açıklamaları şöyle:

“Yaklaşık 1 aydır oyuncularımız koşmuyor. Futbol ciddi anlamda koşuya bağlı olduğu için performanslarında düşüşler olacak.

Ölümü dönemi aktif geçiren futbolcu %5 perfomans kaybı yaşar. Pasif geçirenler ise 21 günde eski perfomanslarına dönerler. Şu anki durumda ise futbolcuların bir çoğu sezon öncesi performanslarına dönmüşlerdir. Özellikle yaşı ilerleyen futbolcuların eski perfomanslarına dönmeleri daha zor olur.

Sahaya izole şekilde gelinir, hijyen kurallarına uyulur ve temasın olmadığı şekilde antrenmanlar programanırsa, antrenmanların başlamasında sakınca olmaz.”

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