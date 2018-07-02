Futbolcular ile antrenörlere hakları ödenecek

Uyuşmazlık Çözüm Kurulu, kulüplerin sözleşmelerden doğan haklarından dolayı bazı futbolcular ile antrenörlere ödeme yapılması kararlarını aldı. Kurul, Yeniboğaziçi’nin yabancıları Ousmane Keita, Badji Ahmed ve Gueye Ousmane’ye de ödeme yapılmasını kararlaştırdı

Uyuşmazlık Çözüm Kurulu, Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu Av. Mehmet Portakalcı başkanlığında, Kıbrıs Türk Futbol Kulüpler Birliğini temsilen Erhan Soykut ve Kıbrıs Türk Futbolcular Derneğini temsilen Hüseyin Sadıklar’ın katılımıyla toplandı. Uyuşmazlık Çözüm Kurulu'nun aldığı kararlara göre kulüplerin ödeme yapacağı ve miktarları şöyle: "Yalova Spor Kulubü, Bilbay Geceyatmaz’a 2,900 TL, Suhat Altınışık ‘a 3,000 TL ödeme yapacak. Yeni Boğaziçi kulübü, Serkan Ekşici‘ye 3,000.-TL, Mehmet Kemanecioğlu‘na 6,000 TL ödeme yapacak. Mehmet Kemanecioğlu'na, Akova Spor Kulübü'nün ise 800 TL ödemesi kararlaştırıldı. Yeniboğaziçi Spor kulübü, yabancı futbolculardan Ousmane Keita’ya 6,000 dolar, Badji Armand Francois Ahmed’e 4,000 TL ve Gueye Serigne Ousmane’ye 2,000 Dolar ödeyecek. Ahmet Zaifoğlu'na tedavi ve ameliyat masrafı olan 6,038.69 TL’nin sigorta şirketi tarafından karşılandığı için Ahmet Zaifoğlu'nun başvurusu reddedildi. Ozanköy Spor Kulübü'nden, 3,200 Euro alacağı olduğunu iddia eden Michalis Michael’ın (Çiço) izinsiz Güney Kıbrıs’ta futbol oynadığı için başvurusu yersiz kabul edildi."