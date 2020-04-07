"Futbolcular ellerini taşın altına koymalı"

Bayar Piskobulu, sezonu bitirmek zorunda olduklarını, ancak ekonomik boyutun çok önemli olduğunu açıklarken, futbolcuların ellerini taşın altına koymaları gerektiğine vurgu yapıp, uçurumun kenarında bulunduğumuza dikkat çekti

Özgür GÖKSEL

DoğanTürk Birliği kulüp başkanı Bayar Piskobulu, yaşanan süreçle ilgili değerlendirmelerde bulunurken, pademinin yayılmaması için korunmanın önemine dikkat çekti.

Piskobulu’nun açıklaması şöyle:

“Bence bu lig bitmelidir. Sezonu bitirmek zorundayız. Ama bunun zamanını kulüp başkanları değil, sağlık adamları açıklamalıdırlar. Yabancı futbolcular konusunda ise devlet yetkililerinin alacağı kararları beklemeliyiz.

Bu işin ekonomik boyutu çok önemlidir. Kulüpler reklam tabelalarından, combine kartlarından elde edecekleri gelirleri aynen elde edebilecekler mi? Sponsorlardan aynı katkıyı alabilecekler mi? Pek zannetmiyorum.

Bu nedenle de futbolcu kardeşlerimizin de ellerini taşın altına koymaları gerekecektir. DoğanTürk Birliği futbolcularından bu yönde bir kuşkum yoktur. Diğer takım futbolcularının da aynı şekilde hareket etmeleri gerekmektedir.

Futbolumuz şu an için uçurumun kenarında bulunmaktadır. Ya hep beraber uçuruma yuvarlanacağızya da 1 – 2 yıllık geçiş sürecinde birlikte hareket ederek, düzlüğe çıkacağız.”