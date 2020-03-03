Futbolcular Derneği, tüm sporcuların yanında

Futbolcular Derneği, Milli atlet Yiğitcan Hekimoğlu’na destek belirtirken, tüm sporcuların yanında olduklarını açıkladı

​​​​​​​​Kaan Güder başkanlığında oluşturulan yönetim kurulu ile yeniden faaliyetlerine başlayan Futbolcular Derneği, Milli atlet Yiğitcan Hekimoğlu’na destek belirtirken, tüm sporcuların yanında olduklarını açıkladı.

Futbolcular Derneği tarafından yapılan açıklama şöyle:

“Futbolcular derneği olarak resmi şekilde icraatlarımıza başlamak için ilk Yönetim Kurulu toplantımızın tarihini 5/3/2020 olarak belirledik.

Biz Futbolcular Derneği olarak ülkede Çağdaş Futbol’un gereklerini uygulama yolunda elimizi taşın altına koymaya karar verirken son günlerde gerek sosyal medyayı gerekse medyayı meşgul eden Milli Sporcumuz Yiğitcan Hekimoğlu haberleri ile bu yolda daha dik duruş sergileyerek yürüme kararı aldık.

Ülkede tüm spor çeşitlerine uygulanan ambargoları delme çabası gösterdiğimiz bugünler de, Devletimizin Yiğitcan ve/veya ona benzer sporculara katkı koymaması ve/veya destek vermemesi bizim tarafımızdan her surette olursa olsun kabul edilemez olduğunu şimdiden peşinen belirtiriz.Futbolcular Derneği olarak sadece ve sadece futbolcuların yanında olmayıp tüm spor dallarında aktif görev alıp mağdur olan ve/veya olacak olanların yanında olduğumuzu belirtiriz. Devletimize ve/veya bağlı olan kurum ve kuruluşlara bu ve/veya benzeri sporculara yardım ve/veya destek esirgeyen kesimlere Anayasamızın 61. Maddesini de hatırlatırız.

Sporun Geliştirilmesi

​Madde 61

​Devlet, her yaştaki yurttaşın beden ve ruh sağlığını geliştirecek, sporun kitlelere yayılmasını sağlayacak önlemleri alır, gerekli spor tesislerini yapar ve başarılı sporcuları korur

Bu maddeden de anlaşılacağı üzere başarılı sporcuların devlet tarafından korunmaması Anayasal hakların ihlali anlamına geldiğini ve bu gibi vakıaları peşinen kınadığımızı duyururuz.”