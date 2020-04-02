Futbolcular Derneği: Sahaya çıkılmaması,öncelikli karar değil

Futbolcular Derneği, canlı yayında “Sözleşmelerin geçmemesi halinde sahaya çıkılmayacağı” açıklamasından sonra bir açıklama yayımlayarak, yapılan açıklamanın korona virüsten evvel alınmış bir karar olduğunu, bu zor süreçten sonra öncelikleri olmadığını, önceliklerinin futbolcuların sağlıklı bir ortamda sahaya dönmek olduğunu vurguladı

Futbolcular Derneği adına ​​​​​​başkan Kaan Güder’in açıklaması şöyle:

“Kötü günler yaşadığımız bu zaman diliminde hayat durma noktasına gelmesine rağmen Futbolcular Derneği olarak çalışmalarımızı ve/veya yazışmalarımızı ve/veya telefon trafiğimizi halen gerçekleştirmekteyiz.

KTFF Başkanı sayın Hasan Sertoğlu ve Kulüpler Birliği Başkanı Arslan Bıçaklı ile yaptığımız görüşmede Futbolcu Sözleşmelerinin geçirilmesi gerektiği konusunda konsensüs sağlanmıştır –ki süreçten sonra komite kurulması yönünde bir görüş oluşmuştur.

Biz Futbolcular Derneği olarak ülkenin tüm sektörlerinin zarara uğradığının ve/veya ülkedeki tüm sektörler gibi Kulüplerimizi de ekonomik kriz beklediğinin farkında olduğumuzu peşinen belirtmek isteriz. Açıklama yapılan canlı yayın bağlantısında “Sözleşmelerin geçmemesi halinde sahaya çıkılmayacağından” bahsedilmişir. Bu açıklama Derneğimizin sürecinden evvel kurulma amacına hitap eden ve özlük hakların korunması gibi Kulüplerimizi de korumak maksadı ile atılmış bir adımdır ve o yüzden alınmış karara binaen yapılmış bir açıklamadır.

Korona Virüs’ten evvel alınmış bir kararın bu zor süreçten sonra ayni kalıp kalmaması bizim önceliğimizin olmadığını, önceliğimizin şu an Futbolcuların sağlıklı bir ortamda sahaya dönmek olduğunun altını çizmek isteriz.

Yine birçok Kulüp Başkanları ile yaptığımız temas da, süreçten sonra geçirilmesine olumlu bakması bizi çok mutlu ettiğini belirtmek isteriz.

Bu maksatla KTFF Başkanı Hasan Sertoğlu, Kulüpler Birliği Arslan Bıçaklı ve bu konuda destek mesajı veren Kulüp Başkanlarına teşekkür eder bu kadar olumlu hareketten sonra Derneğimizin “sözleşme olmazsa sahaya çıkmayız” kararına binaen kurulan derneğin bu yönde karar almasına gerek kalmadan tekrar sağlıklı ortam yaratılarak yeşil sahalara dönülmesi için fedakarlıklar da yapmaya hazır olduğumuzu, hiçbir kesim ve/veya kuruluşa da köstek değil destek olacağımızı belirtiriz. .

​​​​​​​​​

