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Futbolcular Derneği küllerinden doğdu

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Kıbrıs Türk Futbolcular Derneği kapandıktan sonra Ahmet Coşkun ve Kaan Güder, derneği yeniden faal hale getirmek için çalışma başlatırken, derneği tescil ettirdiler

Futbolcular Derneği küllerinden doğdu

Bir dönemin futbolumuzda en aktif derneklerden olan Kıbrıs Türk Futbolcular Derneği kapandıktan sonra Ahmet Coşkun ve Kaan Güder, derneği yeniden faal hale getirmek için çalışma başlattılar.

Yeni derneği savcılık, İçişleri Bakanlığı ve kaymakamlıkta tescil ettirdiklerini açıklayan Kaan Güder’in konu ile ilgili açıklaması şöyle:

“Eski derneğin fesh olduğunu öğrenmemizin akabinde Ahmet Coşkun arkadaşımızın sayesinde bir kıvılcım tekrar başlatılmıştır. Ahmet Coşkun’un başlatmış olduğu kıvılcımla yeni kurucu üyelerle başlatmış olduğu hareketle Futbolcular Derneği gerek savcılıktan gerekse İçişleri Bakanlığından, gerekse kaymakamlıktan tescillenmiştir.

Tescillenmeden evvel kurucu üyelerle birlikte farklı kesimlerle yapılan görüşmelerde gelecek sezon sözleşmeyi getirmek ve futbolcu haklarını savunmak için mücadele etmekle birlikte geriye dönük 1 ayda girişimler de yaptık.

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