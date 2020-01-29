Futbolcular Derneği “Köle Olmayacağız"

Kıbrıs Türk Futbolcular Derneği, Cihangir’e transfer olan Membis Joseph’in, Cihangir tarafından ara transferin son gününde futbolcuya haber verilmeden kulüpsüz bırakılması ve Lefke kalecisi Mehmet Özeralp’ın istenen bonservis ücreti sonrasında boşta kalması, Yeşilova kalecisi İrfan Özbay’ın boşta kalması ve Buğra Barın’ın, Yenicami’ye dönememesi üzerine açıklama yayınladı.

Kıbrıs Türk Futbolcular Derneğinin, “Tüm futbolcular bu saatten sonra yalnız değildir. Köle olmayacağız.” İfadeleriyle yapılan açıklama şöyle:

“Bilindiği üzere her sene KTFF “Statü ve Sezon Planlaması” altında transfer tarihlerini, Lig maçlarını ve kupa maçlarının tarihlerini belirlemektedir. İşbu statü ve sezon planlaması düzenlenirken herhangi bir kulüp ve/veya Futbol’a bağlı dernek ve/veya organlardan hiçbir görüş alınmadığı gibi 2020-2021 sezonu için bu planlamalara KTFF bünyesine Futbolcular Derneğinden seçilecek temsilcimiz aracılığı ile katılmak için çaba sarf edeceğimizi bildiririz.

31.5.2019 tarihinde açıklanan Sezon Planlamasına göre ligin ilk yarısının tamamlanmasına müteakip devreden sonraki planlamaya göre 2 Ocak 2020 ile 27 Ocak 2020 Yerli futbolcu kiralık ile Yabancı Futbolcu (Geçici/Bonservis) transfer yapılması yönünde yayınlanmıştır.

2. yarının ilk maçını X takımda oynayan bir futbolcunun bu planlamaya göre ilk maçtan sonra Y takımında oynayabilmesi bazı kulüplere avantaj sağlayabildiği gibi, bazı takımlara dezavantaj sağladığı sarih bir şekilde ortadadır –ki en basit örneği ile 3 yabancı kotası dolan X bir takımda, ilk maçı kırmızı kart görmüş yabancı oyuncu yerine transfer sonlanmadığından gözden çıkarılıp yerine başka yabancı oyuncu alınarak kırmızı kart gören futbolcunun boşta kalarak mağdur olduğu gibi, bu takımın zarar görmeden yerini doldurmasıdır.

Bu gibi bir zeminin ve/veya anlayışın neye hizmet ettiğini anlamamakla beraber, herhangi bir kulübün bu planlamaya itiraz etmemesi biz Futbolcular Derneği açısından tamamen futbolcuların mağduriyetine yönelik bir zemin olduğundan kabul edilemez olduğunu bildirir “ Dereyi geçene kadar dayı” misali, iki dudak arasına bağlı kalarak gözden çıkarılıp “Köle Olmayacağımızı” şimdiden bildiririz.

​Yine bu konulara ilaveten transfer planlamasının yanlışlığından ötürü yine örnek verecek olursak 1 sezonda 3. takımda oynayamama!

Futbolcu kardeşimiz Buğra Barın sezon başı Yenicami SK’den Gönyeli SK’ne transferi gerçekleşmiştir, ilk hafta oynamasına müteakip transfer devam edildiği ve takım ile yolların ayrılma kararı aldığından 2. hafta Ozanköy Sk Kiralık olarak gitmiştir. Ozanköy işlerin yolunda gitmemesi üzerine ve/veya anlaşılan ücretlerin ödenememesi üzerine Yenicami SK geri gelmesine karşın bu kural neticesinde oynayamadı. Bu yüzden Ozanköy SK kendi futbol hayatını ve geri kalmışlık yaşamaması için oynamak zorunda kaldı. Mehmet Özeralp ve İrfan Özbay kardeşlerimiz de yine sözleşmesiz çarpık düzenin mağdurları olarak bugün itibari ile boşta kalmıştır. Ne bahse konu futbolcular ne de diğerleri artık yalnız değildir.

​Bu bağlamda 2020-2021 sezonu için transfer döneminin gerek ilk yarı gerekse ikinci yarı maçlar başlamadan evvel bitmesi temennimiz olup bunu sağlamak için elimizden geleni yapacağımızı bu konuya ilaveten 2020-2021 sezonu için sahaların olmazsa olmazı futbolcuların mağduriyete uğramaması için sözleşme imzalanmasını sağlamak gayesi ile adımlar atılacağını, futbolcu kardeşlerimize çağrı yaparak futbolcuların artık köle olmayacağını kamuoyuna bildiririz.”

