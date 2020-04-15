Futbolcular Derneği: Kaale alınmadık

Futbolcular Derneği yönetim kurulu, “Yaşanan süreçte kaale alınmadıklarını, Sağlık Kurulundan çıkacak onaya rağmen futbolcuların riske atılmasının akıl alır bir şey olmadığını, kendileri için şu an tek düşünce ve gündemin sağlık” olduğunu açıkladı

“Futbolcular Derneği olarak birkaç gündür sessizliğimizi koruyarak,futbol paydaşlarının düşüncelerini dinliyor ve okuyoruz.Ancak bazı konular bizi o kadar üzmüştür ki açıklama yapma ihtiyacı hissettik.

Bizim Futbolcular Derneği olarak amacımız, futbolcuların haklarını korumak ve savunmaktır. Uzun zaman sonrasında aktif hale getirdiğimiz derneğimizin bu süreçte kaale alınmadığını, hiçbir düşünce ve fikir alışverişinde bulunulmadığımızı üzülerek belirtmek isterik.

Bu süreçte, federasyonumuzun başlatmayı düşündüğü müsabaka tarihlerine baktığımızda hazırlıksız, sağlıksız ve ülkemizin aşırı sıcağında mücadele edecek olan biz futbolcularken, bizleri ve ailelerimizi düşünmeden yapılan konuşmalar ve görüşmeler kesinlikle yanlıştır.

Doktorlarımızın ‘kontrolü elden bırakmayın’ demesine rağmen, Sağlık Kurulundan çıkacak onay ve bizlerin riske atılması akıl alır bir şey değildir. Bizim için şuan tek düşünce sağlıktır. Hiçbir statü, hiçbir yabancı kararı, hiçbir sözleşme konusu bizim gündemimizde değildir.

Normal bir sezon öncesi 2 ay ara sonrası 2 ay hazırlık dönemi gerektirirken; 2 aydır antrenman yapamayan futbolcuların 3 hafta antrenman sonrası 4.hafta lig maçı ve haftada 2 maç oynayacak düzeye gelmesi mümkün değildir.

Futbolcular Derneği olarak yaşanacak en büyük sağlık problemlerinin biz futbolcuları etkileyecek olmasından dolayı çok ciddi endişelerimizin olduğunu, bunun vebalinin de bu süreçte müsabakaların oynanmasına izin veren kişileri bulacağını belirtmek isterik. Hiçbir şey sağlıktan daha önemli değildir.”

