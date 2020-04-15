banner411
banner69
Değirmenlik ‘Dayanışma Mutfağı’ halka umut oluyor
Değirmenlik ‘Dayanışma Mutfağı’ halka umut oluyor
57 0
Özgür basın susturulamaz
Özgür basın susturulamaz
42 0
 
"Yabancı futbolcular kalabilir"
102 0
İlk kadın şairlerimizden Emine Hazım Remzi
İlk kadın şairlerimizden Emine Hazım Remzi
84 0
TABİPLER BİRLİĞİ YÜZEYLERİ NASIL TEMİZLEMELİYİZ !
TABİPLER BİRLİĞİ YÜZEYLERİ NASIL TEMİZLEMELİYİZ !
118 0
“Tarih bu ayıbı yazacak”
“Tarih bu ayıbı yazacak”
127 0
“Herkese eşit maaş verilmesi gibi bir durum yok”
“Herkese eşit maaş verilmesi gibi bir durum yok”
37 0
banner440

Futbolcular Derneği: Kaale alınmadık

banner27

Futbolcular Derneği yönetim kurulu, “Yaşanan süreçte kaale alınmadıklarını, Sağlık Kurulundan çıkacak onaya rağmen futbolcuların riske atılmasının akıl alır bir şey olmadığını, kendileri için şu an tek düşünce ve gündemin sağlık” olduğunu açıkladı

Futbolcular Derneği: Kaale alınmadık

“Futbolcular Derneği olarak birkaç gündür sessizliğimizi koruyarak,futbol paydaşlarının düşüncelerini dinliyor ve okuyoruz.Ancak bazı konular bizi o kadar üzmüştür ki açıklama yapma ihtiyacı hissettik.
Bizim Futbolcular Derneği olarak amacımız, futbolcuların haklarını korumak ve savunmaktır. Uzun zaman sonrasında aktif hale getirdiğimiz derneğimizin bu süreçte kaale alınmadığını, hiçbir düşünce ve fikir alışverişinde bulunulmadığımızı üzülerek belirtmek isterik.

Bu süreçte, federasyonumuzun başlatmayı düşündüğü müsabaka tarihlerine baktığımızda hazırlıksız, sağlıksız ve ülkemizin aşırı sıcağında mücadele edecek olan biz futbolcularken, bizleri ve ailelerimizi düşünmeden yapılan konuşmalar ve görüşmeler kesinlikle yanlıştır.

Doktorlarımızın ‘kontrolü elden bırakmayın’ demesine rağmen, Sağlık Kurulundan çıkacak onay ve bizlerin riske atılması akıl alır bir şey değildir. Bizim için şuan tek düşünce sağlıktır. Hiçbir statü, hiçbir yabancı kararı, hiçbir sözleşme konusu bizim gündemimizde değildir.

Normal bir sezon öncesi 2 ay ara sonrası 2 ay hazırlık dönemi gerektirirken; 2 aydır antrenman yapamayan futbolcuların 3 hafta antrenman sonrası 4.hafta lig maçı ve haftada 2 maç oynayacak düzeye gelmesi mümkün değildir.
Futbolcular Derneği olarak yaşanacak en büyük sağlık problemlerinin biz futbolcuları etkileyecek olmasından dolayı çok ciddi endişelerimizin olduğunu, bunun vebalinin de bu süreçte müsabakaların oynanmasına izin veren kişileri bulacağını belirtmek isterik. Hiçbir şey sağlıktan daha önemli değildir.”
 

banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.