Futbolcular Derneği, erteleme kararına destek belirtti

Futbolcular Derneği Başkanı Kaan Güder, Bakanlar Kurulu’nun Korona Virüs (Kovid-19) dolayısıyla aldığı spor faaliyetlerinin ertelenmesi ile ilgili kararlara destek belirtti

Futbolcular Derneği, Bakanlar Kurulu’nun Korona Virüs (Kovid-19) dolayısıyla aldığı spor faaliyetlerinin ertelenmesi ile ilgili kararlara destek belirtti.

Futbolcular Derneği Başkanı Kaan Güder’in konu ile ilgili olarak yaptığı açıklama şöyle:

“Futbolcular Derneği olarak Bakanlar Kurulu’nun Korona Virüs (Kovid-19) vakıalarından mütevellit almış olduğu tüm resmi spor müsabakalarının ve/veya futbol maçlarının ve/veya hazırlık maçlarının ertelenmesini gayet yerinde bir karar olduğunu kamuoyuna bildiririz. Buna ilaveten Dünya’daki tüm ülkeler gibi artık bizim ülkemizde bu virüsün meydana çıktığını ve bu sayının 5’e çıktığı aşikardır. Her ne kadar hükümet geçici tedbirler almaya başlamışsa da toplum olarak her bir bireye görev düştüğünü belirtmek isteriz.

Bu virüsün sonucunun ölüm olabileceğinin farkında olarak hareket edilmesi gerektiği inancında olmakla birlikte dünyanın sonu gibi hareket edilmemesi gerektiğini hatırlatmak isteriz. Ülkenin en üst makamının aldığı ve/veya alacağı kararlara riayet edilmesi tüm toplumun yararına olacağı gibi en basit korunma yöntemleri olarak biz de bilgilendirerek bir faydamız olsun istedik. Buna göre;

1- Virüsün en etkili yayılma yolu ağız yoluyla vücuda girmesidir. Ve bunun için yapılması en uygun görünen ise elleri sık sık ve 20 saniye boyunca su ve normal sabunla yıkamak. Temiz olmayan yerlerde eli ağza herhangi bir şekilde dokundurmamak ve yine eli yüze temas ettirmemek en önemli alınan tedbirdir. Dışarıda veya evde herhangi bir çöpe değdiğinde, tuvalet öncesi ve sonrası, toplu taşıma araçlarına bindikten sonra elleri ılık hatta biraz daha sıcak bir suyla temizlemek.

2- İkinci ve en önemli tedbirlerden birisi ise toplu yerlerden olabildiğince uzak durmak. Toplu taşıma araçları, kalabalık toplantılar ya da toplu yemek alanları, cafe ve insanlarla yakın temas halinde olunacak yerlerden uzak durmak.

3- Tokalaşmamak, öpüşmemek

Bu yöntemlerin uygulanması dahi yaygınlaşmasını ve/veya yayılması en aza indireceği kanaatindeyiz. Bu yaşadığımız zor günleri atlatmanın bizim elimizde olduğunun unutulmamasını, yayılmasını önlemek açısından Eczaneden alınan koruma tedbirlerinin (maske, jel vs.) de tedarik edilirken diğer vatandaşlara da hoşgörülü olunmasını ve son olarak da bu durumu kimse fırsatçılık olarak görülmeden hareket edilmesini dilediğimizi belirtiriz.