Futbolcular Birliği olumlu konuştu

Güney Kıbrıs’ta dün başkanlık sarayında futbolun geleceği için yapılan toplantıda bilim kurulu Kıbrıs Futbol Federasyonu’nun (KOP) hazırladığı protokolü onaylamamış ve birçok otorite liglerin başlamasının zor olduğunu ifade etmişti.

Ancak Rum Futbolcular Birliği yaptığı açıklamada tam tersini ifade ederek Başkan Anastasiadis ve bilim kurulunun futbola yeşil ışık yaktığını dile getirdi.

Rum Futbolcular Birliği, Anastasiadis’in futbolun oynanmasından yana olduğunu ve bilim kurulunun da hali hazırda antrenmanlara onay verdiği göz önüne alındığında olumsuz düşünmeye gerek olmadığını belirterek, nihai kararı KOP’un vereceğine dikkat çekti.