“Futbolcular Birliği haddini bilmeli”

APOEL başkanı Prodromos Petridis, sözleşmelerde yazan ücretlerin ödenmesini talep eden Futbolcular Birliği’nin haddini bilmesini ve anlamadığı işlere karışmaması gerektiğini söyledi

Güney’de koronavirüs nedeniyle duran liglerden sonra futbolcu sözleşmeleri ve alacakları tartışma konusu oldu.

Güney Kıbrıs Futbolcular Birliği sözleşmelerde yazan ücretlerin ödenmesini talep ederken APOEL başkanı Prodromos Petridis zehir zemberek açıklamalarda bulunarak Futbolcular Birliği’nin değil kendilerinin buna karar vereceğini ifade etti.

APOEL başkanı Petridis, Futbolcular Birliği’in istediğini söyleyebileceğini ancak ne kulüpleri ne de futbolcularını temsil etmediğini ifade etti. Petridis, futbolcularıyla yaptığı sözleşmelerin kendilerini bağladığını ve Futbolcular Birliği’nin değil kendilerinin bu paraları ödediğine dikkat çekerek Futbolcular Birliği’nin sesini kısması gerektiğini dile getirdi.

Kendilerinin Futbolcular Birliği’ne ekonomik olarak hiçbir açıklama yapmak zorunda olmadıklarını ifade eden Petridis, Futbolcular Birliği’nin haddi bilmesini ve anlamadığı işlere karışmaması gerektiğini sözlerine ekledi.