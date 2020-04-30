"Futbolcular Birliği bizi temsil etmiyor"

Rum Futbolcular Birliği’nin, Anastasiadis’e takımları şikayet etmesinden sonra tüm ikinci lig kulüpleri ve bazı 1. Lig kulüpleri Futbolcular Birliği’nin kendilerini temsil etmediğini duyururlarken, hiç kimsenin bu durumdan yara almadan çıkamayacağını belirttiler

Güney futbolunda koronavirüs sonrası yaşanan olumsuzluklara bir yenisi daha eklenirken, Rum Futbolcular Birliği’nin, Anastasiadis’e takımları şikayet etmesinden sonra tüm ikinci lig kulüplerinin yanı sıra BafFc, Nea Salamina, Doksa, EthnikosAhnas gibi 1.Lig kulüpleri de bir bildiri yayınlayarak Futbolcular Birliği’nin kendilerini temsil etmediğini duyurdular.

Kulüpler açıklamalarında, Futbolcular Birliği’nin, futbolun ve futbolcuların çıkarlarına hizmet etmediğini ve yaşanan bu zorlu günlerde Birliğin ortaya koyduğu davranış biçiminin yanı sıra bildirilerinden de rahatsızlık duyduklarını ifade ettiler.

Kulüpler, koronadan dolayı ortaya çıkan zararların beklenmedik olduğunu ve hiç kimsenin bu durumdan yara almadan çıkamayacağını belirterek, Futbolcular Birliği’nin bunu anlaması gerektiğine dikkat çektiler.

Tüm İkinci Lig kulüpleri adına yayınlanan bildiride ise Futbolcular Birliği Başkanı SpyrosNeofytidis ile her türlü iletişimin kesildiğini ve Birliğin kendileri adına konuşmak isterse başka birini başkan olarak seçmesi gerektiği ifade edildi.

İkinci Lig kulüpleri,SpyrosNeofytidis’in kendini gündemde tutmak için sürekli basın organlarına ve özellikle arkadaşlarının televizyon programlarına demeçler verdiğini ve bu açıklamalarına kesinlikle katılmadıklarını vurguladılar.