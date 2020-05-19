Futbolcular ağaçlandırmaya katkı koyacak

Ülkemizi derinden etkileyen yangınlardan sonra yanan ağaçların yerine yeni fidanların dikilmesi için toplumumuz harekete geçerken, futbolcular da duyarsız kalmadı. Futbolcular Derneği yaptığı açıklamada Tepebaşı-Kalkanlı bölgesinde gerçekleştirilecek olan ağaçlandırma kampanyasına şimdilik 160 fidanla katkı koyacak:

“Kamuoyuna Duyuru;

Geçtiğimiz günlerde farklı bölgelerde gerçekleşen yangınlardan ötürü üzüntü duyduğumuzu belirtir Kuzey Kıbrıs’ımıza geçmiş olmasını dileriz. Ülkemizde bu gibi yangınlar doğamızı zayıflattığı gibi yeşil ada Kıbrıs’ımıza da zarar vermektedir. Bu bağlamda vatandaşlarımızı doğayı kirletmemeleri, çevreyi korumalarını ve doğa ile çevrenin ne kadar önemli olduğunu gelecek nesillere küçüklükten öğretmelerini tavsiye ederek, sağ duyulu olma konusunda çağrı da bulunuruz.

Aldığımız bilgi ışığında son çıkan ve kontrol altına alınan Tepebaşı-Kalkanlı yangınında Devletimiz söz konusu yanan yerlerin soğutulma işlemlerinden sonra ileriki günler de fidan dikimi düzenleyerek yok olan ağaçlarımızı gelecek nesillere tekrardan buluna bilmesi için girişim başlatmıştır.

Bugün 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı sebebi ile herkesin bayramını kutlar ve bu bağlamda gerçekleşecek olan fidan ekimine Futbolcular Derneği olarak katılacağımızı şimdiden bildiririz.

Fidan dikimi için şu ana kadar 160 Fidan aldığımızı ve almaya da devam ederek daha büyük katkı koymaya hazır olacağımızı bildirir, Atatürk’ün bize bahşettiği bu günde gençliğimize örnek olabilme ve bir nebze de katkı koyabilme adına herkesi de bu yönde elinden geldiğince katkıya davet ederiz.

Bu Ada’nın hepimize ait olduğunun unutulmadan tekrardan tüm ülkemize çıkan yangınlardan ötürü geçmiş olsun der bu yaptığımız sosyal sorumluluk çerçevesinde 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramınızı kutlarız.”