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Futbolcu gençlerimiz de göç ediyor

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Yurt dışına göç eden gençlerimize futbolcu gençlerimiz de eklenirken, 2 başarılı futbolcumuz daha iyi yaşam şartları için Londra'ya göç ettiler

Futbolcu gençlerimiz de göç ediyor
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Ülkenin içinde bulunduğu şartlardan dolayı yurt dışına göç eden gençlerimize futbolcu gençlerimiz de eklendi.

Son dönemde 2 başarılı futbolcumuz, daha iyi yaşam şartları için ülkeden göç ederken, İngiltere'nin başkenti Londra'da yaşamaya başladılar.

K-PET Süper Lig ekiplerinden Girne Halk Evi'nin deneyimli yıldızı Şenol Hızlıoğlu (Şenol Arap) geçtiğimiz haftalarda Londra'ya göç ettikten sonra, geçtiğimiz hafta içerisinde K-PET Birinci Lig ekiplerinden Karşıyaka'nın başarılı futbolcusu Hüseyin Konyalıoğlu (Saddam), Londra'ya göç etti.

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