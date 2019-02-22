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Futbola 5 milyon TL'lik devlet katkısı

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Futbola 5 milyon TL'lik devlet katkısı
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Resmi Gazete'nin 20 Şubat tarihli sayısında yapılan duyuruda Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu'na bağlı olarak Süper ve 1. Lig'de mücadele eden Spor Kulüpleri'ne, bu sezon için toplamda 5 milyon TL katkı yapılacağı duyuruldu.

Resmi Gazete'de yapılan duyuru şöyle:

"Bakanlar Kurulu, Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu'na bağlı olarak Süper ve 1. Lig'de mücadele eden Spor Kulüpleri'ne, 2018-2019 futbol sezonu için aşağıda belirtilen tarih ve miktarlarda ödenmek üzere toplam 5,000,000.-TL katkı yapılmasına ve gerekli ödeneğin, Başbakanlığa bağlı Spor Dairesi Müdürlüğü 2019 Mali Yılı Bütçesi altında yer alan 03-10-08-1-0-02-05-3-2-05 "Spor Federasyonları ile Spor Birliklerine Katkı" kaleminden karşılanmasına karar verdi.

Şubat 2019 tarihinde 2018-2019 Sezonu 1.Taksit olarak                 1 ,750,000.-TL

Nisan 2019 tarihinde 2018-2019 Sezonu 2.Taksit olarak                 1 ,750,000.-TL

 Temmuz 2019 tarihinde 2018-2019 Sezonu 3.Taksit olarak          1 ,000,000.-TL

Ekim 2019 tarihinde 2019-2020 Sezonu 4.Taksit olarak                   500,000.-TL

Toplam: 5,000,000.-TL

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