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Futbol Tenisi Millilerimiz, parasızlık kurbanı

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KKTC Futbol Tenisi Milli Takımımız, Macaristan’nın Szentes şehrinde başlayan U21 Mix ve Gençler Dünya Şampiyonası’na mali sıkıntılardan dolayı katılamazken, boşluğu kapatmak için Yunanistan üyelik için başvuruda bulundu

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Futbol Tenisi Millilerimiz, parasızlık kurbanı
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Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Futbol Tenisi Milli Takımımız, Macaristan’nın Szentes şehrinde başlayan U21 Mix ve Gençler Dünya Şampiyonası’na mali sıkıntılardan dolayı katılamadı.

23-25 Kasım tarihleri arasında Macaristan Futbol Tenis Federasyonu tarafından düzenlenen U21 Mix ve Gençler Dünya Şampiyonası’nda toplam 16 ülke mücadele ediyor. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Futbol Tenisi Federasyon ve aynı zamanda Uluslararası Futbol Tenisi (FİFTA) genel başkanı başkanı Şevket Sungur, teknik direktör Hişam Tarazi organizasyona katılarak ülkeyi temsil ediyor. Macaristan’ın Szentes şehrinde başlayan U21 Mix ve Gençler Dünya Şampiyonası açılış seremonisi, FİFTA genel başkanı başkanı Şevket Sungur, Szentes Belediye başkanı Kovacs Janos tarafından yapıldı. FİFTA genel başkanı başkanı Şevket Sungur, Fransa ve Macaristan’da düzenlenen şampiyonalara KKTC Futbol Tenisi Milli Takımı katılamadığından dolayı oluşan boşluğu kapatma adına Yunanistan’ın üyelik için başvuruda bulunduğunu açıkladı.     

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