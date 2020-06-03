Futbol Tenisi, Girne’de merhaba diyecek

Futbol Tenisi Federasyonu, korona virüs salgını sonrasında ilk turnuvasını Haziran ayı içerisinde gerçekleştirecek

KKTC FutbolTenisi Federasyonu, korona virüs salgını sonrasında ilk turnuvasını Haziran ayı içerisinde gerçekleştirecek.

KKTC FutbolTenisi Federasyonu ve FİFTA Başkanı Şevket Songur’un düzenlenecek turnuva ile ilgili açıklaması şöyle:

“Yine Yeniden Takımını Kur Turnuvaya Sende Katıl sloganı ile bu sıkıntılı süreçte Sağlık Kurulu ve FİFTA'nın önerileri ile 20 Haziran Cumartesi saat 18.00'de Girne Tenis Kortlarında mesafelerimiz​ ve önlemlerimizi alarak çok özlenen futbol tenisine geri dönüyoruz.

Kulüp olma zorunluluğu olmadan üç kişilik takımını kur turnuvaya sende katıl. Yıldızlar, Gençler, Kadınlar, Erkekler ve Masterler Üçlü kategorisinde oynanacak olan turnuvamıza şu anda televizyonda Survivor da çok gündemde olan futboltenisini oynamak isteyenleri bekleriz.”