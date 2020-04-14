Futbol, Sağlık Kurulu onayı bekleyecek

Hasan Sertoğlu, Kemal Deniz Dana ile futbolun geleceğiyle ilgili bir toplantı gerçekleştirirken, Arslan Bıçaklı’yı da konular hakkında bilgilendirdi. Yol haritası için Başbakanlık Bilim Kurulu ve Sağlık Bakanlığı ile yapılacak toplantılar sonrasında karar verilmesi kararlaştırıldı. Hasan Sertoğlu, “Futbol konusunda adımlar atılıyor. Başbakan Ersin Tatar ile görüşmeyi planlıyoruz. Sağlık Kurulu onaylarsa Nisan sonunda kontrollü antrenmanlar başlatılabilir. Maddi olarak da görüşmelerimiz vardır. Yetkililerden ümitli yanıtlar alıyoruz.” açıklamasını yaptı.

Arslan Bıçaklı, “Hükümetin karar alır, Sağlık Kurulu onaylarsa ligimizi tamamlayacağız. Ama esas sorun ekonomiktir. Bu nedenle de devlet katkısının önemi artacak. İkinci taksitin kesintili de olsa ligler başlamadan verilmesi lazımdır.” açıklamasını yaptı.