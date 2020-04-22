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Futbol özlettin kendini

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Kardeş futbolcular Adil ve Halil Uçar futbol özlemlerini dile getirirlerken, “Organizasyonun en önemli parçası olmanın değerini anladık. Futbol çok özlettin kendini en yakın zamanda görüşmek üzere…” ifadelerini kullandılar

Futbol özlettin kendini

Dünya Sağlık Örgütü’nün (WHO) pandemi ilan ettiği korona virüs (COVID-19) tehlikesi nedeniyle Bakanlar Kurulunun aldığı kısmi sokağa çıkma yasağı kararını uzatması sonrasında, spor faaliyetleri de 30 Nisan’a kadar yasaklanmıştı.

Kıbrıs Türk Futbol FederasyonununK-PET Liglerini başlatma tarihi de belirsizliğini korurken, futbolcuların da futbol özlemi gittikçe artıyor.

Bu futbolculardan olan Mağusa Türk Gücü’nün kardeş futbolcuları Adil ve Halil Uçar da futbol özlemlerini dile getirirlerken,“Uğrunda binlerce kişiyi sürükleyen bir organizasyonun en önemli parçası olmanın değerinide organizasyonun ne kadar güzel bir şey olduğunu da anladık.Futbol çok özlettin kendini en yakın zamanda görüşmek üzere…” ifadelerini kullandılar.

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