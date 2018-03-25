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Futbol liglerinde haftanın sonuçları

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Futbol liglerinde haftanın sonuçları
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K-Pet Süper Lig 

Yalova-Yeni Boğaziçi: 2-2

Gençlik Gücü-Binatlı: 1-3

Gençler Birliği-GAÜ Çetinkaya: 1-3

K-Pet Süper Lig

Cihangir-Doğan Türk Birliği 1-2

Türk Ocağı-Küçük Kaymaklı 1-1

Yenicami-Ozanköy 1-1

Mağusa Türk Gücü-Merit Alsancak Yeşilova 1-2

K-Pet Birinci Lig

Maraş- Esentepe: 4-1

Görneç-Lapta: 2-1

Dumlupınar-Mormenekşe: 4-0

Girne Halk Evi-Kaya Mehmetçik: 3-3

Göçmenköy-Çanakkale: 0-1

Akova-Gönyeli 2-3

Değirmenlik-Bostancı Bağcıl 2-2

Hamitköy-Doğancı 4-5

26 Mart Pazartesi:

K-Pet Süper Lig

Güzelyurt Üner Berkalp Stadyumu: Baf Ülkü Yurdu-Lefke (Mehmet Sezener)

BTM 1. LİG KIRMIZI GRUP 
Dörtyol - Gaziköy 1-5
Vadili - Geçitkale 6-2
Kumyalı - Dipkarpaz 1-3
Yıldırım - Serdarlı 1-1
Mesarya - Tatlısu Seracılar 6-0
BTM 1. LİG BEYAZ GRUP 
Aydınköy - Düzkaya 1-5
Yılmazköy - Ortaköy 1-3
Tatlısu - Karaoğlanoğlu 3-1
Denizli - Karşıyaka 0-2

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