Futbol liglerinde haftanın sonuçları

K-Pet Süper Lig
Yalova-Yeni Boğaziçi: 2-2
Gençlik Gücü-Binatlı: 1-3
Gençler Birliği-GAÜ Çetinkaya: 1-3
K-Pet Süper Lig
Cihangir-Doğan Türk Birliği 1-2
Türk Ocağı-Küçük Kaymaklı 1-1
Yenicami-Ozanköy 1-1
Mağusa Türk Gücü-Merit Alsancak Yeşilova 1-2
K-Pet Birinci Lig
Maraş- Esentepe: 4-1
Görneç-Lapta: 2-1
Dumlupınar-Mormenekşe: 4-0
Girne Halk Evi-Kaya Mehmetçik: 3-3
Göçmenköy-Çanakkale: 0-1
Akova-Gönyeli 2-3
Değirmenlik-Bostancı Bağcıl 2-2
Hamitköy-Doğancı 4-5
26 Mart Pazartesi:
K-Pet Süper Lig
Güzelyurt Üner Berkalp Stadyumu: Baf Ülkü Yurdu-Lefke (Mehmet Sezener)
BTM 1. LİG KIRMIZI GRUP
Dörtyol - Gaziköy 1-5
Vadili - Geçitkale 6-2
Kumyalı - Dipkarpaz 1-3
Yıldırım - Serdarlı 1-1
Mesarya - Tatlısu Seracılar 6-0
BTM 1. LİG BEYAZ GRUP
Aydınköy - Düzkaya 1-5
Yılmazköy - Ortaköy 1-3
Tatlısu - Karaoğlanoğlu 3-1
Denizli - Karşıyaka 0-2