Futbol liglerinde haftanın sonuçları

K-Pet Süper Lig
Lefke-Yenicami: 1-2
Küçük Kaymaklı-Yeni Boğaziçi: 3-1
Baf Ülkü Yurdu-Cihangir: 1-4
Mağusa Türk Gücü-Gençlik Gücü: 4-0
Doğan Türk Birliği-Ozanköy: 6-1
Gençler Birliği-Türk Ocağı 0-3
Merit A.Yeşilova-Binatlı 2-2
GAÜ Çetinkaya-Yalova 2-1
K-Pet Birinci Lig
Doğancı-Gönyeli: 0-1
Değirmenlik-Dumlupınar: 1-3
Esentepe-Çanakkale: 2-0
Hamitköy-Akova 0-1
Girne Halk Evi-Maraş 1-1
Mormenekşe-Lapta 3-1
Kaya Mehmetçik-Göçmenköy 3-1
Bostancı Bağcıl-Görneç 0-1
U21 Süper Lig
Lefke-Yenicami: 1-9
Küçük Kaymaklı-Yeni Boğaziçi: 4-0
Baf Ülkü Yurdu-Cihangir: 1-2
Mağusa Türk Gücü-Gençlik Gücü: 1-1
Doğan Türk Birliği-Ozanköy: 4-1
BTM 1. LİG KIRMIZI GRUP
DİPKARPAZ - SERDARLI 2-1
DÖRTYOL - TATLISU SERACILAR 4-0
VADİLİ - YILDIRIM 2-0
KUMYALI - MESARYA 1-3
GEÇİTKALE – GAZİKÖY 6-2
BTM 1. LİG BEYAZ GRUP
TATLISU - DENİZLİ 1-2
KARAOĞLANOĞLU - YILMAZKÖY 2-0
KARŞIYAKA - DÜZKAYA 1-4
ORTAKÖY: AYDINKÖY 1-1