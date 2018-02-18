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Ödül töreninde şıklık yarışı
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Futbol liglerinde haftanın sonuçları

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Futbol liglerinde haftanın sonuçları
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K-Pet Süper Lig

Lefke-Yenicami: 1-2

Küçük Kaymaklı-Yeni Boğaziçi: 3-1

Baf Ülkü Yurdu-Cihangir: 1-4

Mağusa Türk Gücü-Gençlik Gücü: 4-0

Doğan Türk Birliği-Ozanköy: 6-1

Gençler Birliği-Türk Ocağı 0-3

Merit A.Yeşilova-Binatlı 2-2

GAÜ Çetinkaya-Yalova 2-1

K-Pet Birinci Lig

Doğancı-Gönyeli: 0-1

Değirmenlik-Dumlupınar: 1-3

Esentepe-Çanakkale: 2-0

Hamitköy-Akova 0-1

Girne Halk Evi-Maraş 1-1

Mormenekşe-Lapta  3-1

Kaya Mehmetçik-Göçmenköy 3-1

Bostancı Bağcıl-Görneç 0-1

U21 Süper Lig

Lefke-Yenicami: 1-9

Küçük Kaymaklı-Yeni Boğaziçi: 4-0

Baf Ülkü Yurdu-Cihangir: 1-2

Mağusa Türk Gücü-Gençlik Gücü: 1-1

Doğan Türk Birliği-Ozanköy: 4-1

BTM 1. LİG KIRMIZI GRUP
DİPKARPAZ - SERDARLI 2-1
DÖRTYOL - TATLISU SERACILAR 4-0
VADİLİ - YILDIRIM 2-0
KUMYALI - MESARYA 1-3
GEÇİTKALE – GAZİKÖY 6-2
 

BTM 1. LİG BEYAZ GRUP
TATLISU - DENİZLİ 1-2
KARAOĞLANOĞLU - YILMAZKÖY 2-0
KARŞIYAKA - DÜZKAYA 1-4
ORTAKÖY: AYDINKÖY 1-1

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