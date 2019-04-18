Futbol liglerinde haftanın hakemleri açıklandı

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen K-Pet Süper Lig, K-Pet Birinci Lig’de 27. hafta programını ve maçları yönetecek hakemleri açıkladı.
K-PET SÜPER LİG
19 Nisan Cuma (19:00)
Lefkoşa Atatürk Stadı Yenicami – Küçük Kaymaklı – Osman Özpaşa
Mete Adanır Stadı: DTB - Cihangir –Hüseyin Eyyüpler
20 Nisan Cumartesi (15:30)
Üner Berkalp Stadı: Baf Ülkü Yurdu – Mağusa Türk Gücü –Fehim Dayı
Erdal Barut Stadı: Esentepe – Türk Ocağı –Mehmet Sezener
Şht. Hüseyin Ruso Stadı: Gençlik Gücü – Çetinkaya –Hakan Muhtaroğlu
İskele Cumhuriyet Stadı: Gençler Birliği – Binatlı –Ali Özer
Nihat Bağcıer Stadı: Girne Halk Evi – Merit A. Yeşilova –İsfendiyar Açıksöz
Lefkoşa Atatürk Stadı: Gönyeli – Lefke –Evren Karademir
K-PET BİRİNCİ LİG:
20 Nisan Cumartesi (15:30)
Dr. Fazıl Küçük Stadı:Yonpaş Dumlupınar – Y.Boğaziçi -Hakan Ünal
21 Nisan Pazar (15:30)
Ergin C. Şahdur Stadı: Karşıyaka – Düzkaya – Hüseyin Özkan
Sadık Cemil Stadı: Değirmenlik – Bostancı Bağcıl –Mustafa Öztugay
Maraş Stadı: Maraş – Mormenekşe –Kerem Eran
100. Yıl Stadı: Mesarya –Göçmenköy –Emre Öztaşlı
Tahsin Mertekçi Stadı: Yalova – Çanakkale –Zekai Töre
M. Özkayım Stadı: Ozanköy– Akova Vuda- Utku Hamamcıoğlu
Esat Erdoğmuş Stadı: Hamitköy – Doğancı-Serhan Şimşek