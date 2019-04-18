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Futbol liglerinde haftanın hakemleri açıklandı

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Futbol liglerinde haftanın hakemleri açıklandı
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Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen K-Pet Süper Lig, K-Pet Birinci Lig’de 27. hafta programını ve maçları yönetecek hakemleri açıkladı.

K-PET SÜPER LİG

 19 Nisan Cuma (19:00)

Lefkoşa Atatürk Stadı           Yenicami        –          Küçük Kaymaklı – Osman Özpaşa

Mete Adanır Stadı:                DTB               -          Cihangir –Hüseyin Eyyüpler

20 Nisan Cumartesi (15:30)

Üner Berkalp Stadı:                Baf Ülkü Yurdu – Mağusa Türk Gücü –Fehim Dayı

Erdal Barut Stadı:                  Esentepe        –         Türk Ocağı –Mehmet Sezener

Şht. Hüseyin Ruso Stadı:       Gençlik Gücü            –         Çetinkaya –Hakan Muhtaroğlu

İskele Cumhuriyet Stadı:       Gençler Birliği            –         Binatlı –Ali Özer

Nihat Bağcıer Stadı:              Girne Halk Evi  –       Merit A. Yeşilova –İsfendiyar Açıksöz

Lefkoşa Atatürk Stadı:          Gönyeli            –         Lefke –Evren Karademir

K-PET BİRİNCİ LİG:

20 Nisan Cumartesi (15:30)

 Dr. Fazıl Küçük Stadı:Yonpaş Dumlupınar – Y.Boğaziçi -Hakan Ünal

21 Nisan Pazar (15:30)

Ergin C. Şahdur Stadı: Karşıyaka  – Düzkaya – Hüseyin Özkan

Sadık Cemil Stadı:     Değirmenlik    – Bostancı Bağcıl –Mustafa Öztugay

Maraş Stadı:               Maraş – Mormenekşe –Kerem Eran

100. Yıl Stadı:            Mesarya –Göçmenköy –Emre Öztaşlı

Tahsin Mertekçi Stadı: Yalova – Çanakkale –Zekai Töre

M. Özkayım Stadı:     Ozanköy– Akova Vuda- Utku Hamamcıoğlu

Esat Erdoğmuş Stadı: Hamitköy – Doğancı-Serhan Şimşek

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