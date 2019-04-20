Futbol liglerinde günün sonuçları ve yarının programı

K-PET SÜPER LİG
Yenicami –Küçük Kaymaklı: 5-3
DTB -Cihangir: 1-1
Baf Ülkü Yurdu – Mağusa Türk Gücü: 2-3
Esentepe –Türk Ocağı: 3-3
Gençlik Gücü –Çetinkaya: 0-1
Gençler Birliği – Binatlı : 0-0
Girne Halk Evi – Merit A. Yeşilova: 0-1
Gönyeli – Lefke: 2-0
K-PET BİRİNCİ LİG:
Yonpaş Dumlupınar – Y.Boğaziçi: 4-1
21 Nisan Pazar (15:30)
Ergin C. Şahdur Stadı: Karşıyaka – Düzkaya – Hüseyin Özkan
Sadık Cemil Stadı: Değirmenlik – Bostancı Bağcıl –Mustafa Öztugay
Maraş Stadı: Maraş– Mormenekşe –Kerem Eran
100. Yıl Stadı: Mesarya –Göçmenköy –Emre Öztaşlı
Tahsin Mertekçi Stadı: Yalova – Çanakkale –Zekai Töre
M. Özkayım Stadı: Ozanköy– Akova Vuda- Utku Hamamcıoğlu
Esat Erdoğmuş Stadı: Hamitköy – Doğancı-Serhan Şimşek