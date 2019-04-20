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Futbol liglerinde günün sonuçları ve yarının programı

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Futbol liglerinde günün sonuçları ve yarının programı
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K-PET SÜPER LİG

Yenicami –Küçük Kaymaklı: 5-3

DTB  -Cihangir: 1-1

Baf Ülkü Yurdu – Mağusa Türk Gücü: 2-3

Esentepe –Türk Ocağı: 3-3

Gençlik Gücü –Çetinkaya: 0-1

Gençler Birliği – Binatlı : 0-0

Girne Halk Evi  – Merit A. Yeşilova: 0-1

Gönyeli – Lefke: 2-0

K-PET BİRİNCİ LİG:

Yonpaş Dumlupınar – Y.Boğaziçi: 4-1

21 Nisan Pazar (15:30)

Ergin C. Şahdur Stadı: Karşıyaka  – Düzkaya – Hüseyin Özkan

Sadık Cemil Stadı:        Değirmenlik         – Bostancı Bağcıl –Mustafa Öztugay

Maraş Stadı:                 Maraş– Mormenekşe –Kerem Eran

100. Yıl Stadı:              Mesarya –Göçmenköy –Emre Öztaşlı

Tahsin Mertekçi Stadı: Yalova – Çanakkale –Zekai Töre

M. Özkayım Stadı:        Ozanköy– Akova Vuda- Utku Hamamcıoğlu

Esat Erdoğmuş Stadı:   Hamitköy – Doğancı-Serhan Şimşek

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