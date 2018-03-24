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Futbol liglerinde günün sonuçları ve programı

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Futbol liglerinde günün sonuçları ve programı
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K-Pet Süper Lig 

Yalova-Yeni Boğaziçi: 2-2

Gençlik Gücü-Binatlı: 1-3

Gençler Birliği-GAÜ Çetinkaya: 1-3

U21 Süper Lig 

Yalova-Yeni Boğaziçi: 1-0

Gençlik Gücü-Binatlı: 1-3

Gençler Birliği-GAÜ Çetinkaya: 0-6

K-Pet Birinci Lig

Maraş- Esentepe: 4-1

Görneç-Lapta: 2-1

Dumlupınar-Mormenekşe: 4-0

Girne Halk Evi-Kaya Mehmetçik: 3-3

Göçmenköy-Çanakkale: 0-1

25 Mart Pazar:

K-Pet Süper Lig

Cihangir Stadı: Cihangir-Doğan Türk Birliği (Utku Hamamcıoğlu)

Girne 20 Temmuz Mete Adanır Stadı: Türk Ocağı-Küçük Kaymaklı (Ali Özer)

Lefkoşa Atatürk Stadı: Yenicami-Ozanköy (Hüseyin Eyyüpler)

Mağusa Canbulat Stadı: Mağusa Türk Gücü-Merit Alsancak Yeşilova (Turgay Misk)

K-Pet Birinci Lig

Akova Eray Vudalı Stadı: Akova-Gönyeli (Serhan Şimşek)

Değirmenlik Sadık Cemil Stadı: Değirmenlik-Bostancı Bağcıl (Evren Karademir)

Hamitköy Esat Erdoğmuş Stadı: Hamitköy-Doğancı (Serkan Durmaz)

26 Mart Pazartesi:

K-Pet Süper Lig

Güzelyurt Üner Berkalp Stadyumu: Baf Ülkü Yurdu-Lefke (Mehmet Sezener)

BTM 1. Lig Kırmızı Grup 
10. HAFTA (25 MART PAZAR) SAAT:12:00

Dörtyol Sahası: Dörtyol - Gaziköy (Ferhat Tuna)
14 Ağustos Stadı: Vadili - Geçitkale (Hakan Ünal)
Mehmetçik Stadı: Kumyalı - Dipkarpaz (Şakir Azizoğlu)
Eray Vudalı Stadı: Yıldırım - Serdarlı (Enver Kalkın)
H Bardakko Stadı: Mesarya - Tatlısu Seracılar (İsmail Egeli)
BTM 1. Lig Beyaz Grup 
8. Hafta (25 Mart Pazar) Saat:12:00 
Aydınköy Sahası: Aydınköy - Düzkaya (Ali Karahasan)
Balıkesir Stadı: Yılmazköy - Ortaköy (Zekai Töre)
Dr. Ali Özsoy Stadı: Tatlısu - Karaoğlanoğlu (Olgun Canik)
Lefke 16 Ağustos Stadı: Denizli - Karşıyaka (Ozan Kel)

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