Futbol liglerinde günün sonuçları ve programı

K-Pet Süper Lig
Yalova-Yeni Boğaziçi: 2-2
Gençlik Gücü-Binatlı: 1-3
Gençler Birliği-GAÜ Çetinkaya: 1-3
U21 Süper Lig
Yalova-Yeni Boğaziçi: 1-0
Gençlik Gücü-Binatlı: 1-3
Gençler Birliği-GAÜ Çetinkaya: 0-6
K-Pet Birinci Lig
Maraş- Esentepe: 4-1
Görneç-Lapta: 2-1
Dumlupınar-Mormenekşe: 4-0
Girne Halk Evi-Kaya Mehmetçik: 3-3
Göçmenköy-Çanakkale: 0-1
25 Mart Pazar:
K-Pet Süper Lig
Cihangir Stadı: Cihangir-Doğan Türk Birliği (Utku Hamamcıoğlu)
Girne 20 Temmuz Mete Adanır Stadı: Türk Ocağı-Küçük Kaymaklı (Ali Özer)
Lefkoşa Atatürk Stadı: Yenicami-Ozanköy (Hüseyin Eyyüpler)
Mağusa Canbulat Stadı: Mağusa Türk Gücü-Merit Alsancak Yeşilova (Turgay Misk)
K-Pet Birinci Lig
Akova Eray Vudalı Stadı: Akova-Gönyeli (Serhan Şimşek)
Değirmenlik Sadık Cemil Stadı: Değirmenlik-Bostancı Bağcıl (Evren Karademir)
Hamitköy Esat Erdoğmuş Stadı: Hamitköy-Doğancı (Serkan Durmaz)
26 Mart Pazartesi:
K-Pet Süper Lig
Güzelyurt Üner Berkalp Stadyumu: Baf Ülkü Yurdu-Lefke (Mehmet Sezener)
BTM 1. Lig Kırmızı Grup
10. HAFTA (25 MART PAZAR) SAAT:12:00
Dörtyol Sahası: Dörtyol - Gaziköy (Ferhat Tuna)
14 Ağustos Stadı: Vadili - Geçitkale (Hakan Ünal)
Mehmetçik Stadı: Kumyalı - Dipkarpaz (Şakir Azizoğlu)
Eray Vudalı Stadı: Yıldırım - Serdarlı (Enver Kalkın)
H Bardakko Stadı: Mesarya - Tatlısu Seracılar (İsmail Egeli)
BTM 1. Lig Beyaz Grup
8. Hafta (25 Mart Pazar) Saat:12:00
Aydınköy Sahası: Aydınköy - Düzkaya (Ali Karahasan)
Balıkesir Stadı: Yılmazköy - Ortaköy (Zekai Töre)
Dr. Ali Özsoy Stadı: Tatlısu - Karaoğlanoğlu (Olgun Canik)
Lefke 16 Ağustos Stadı: Denizli - Karşıyaka (Ozan Kel)