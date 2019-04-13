Futbol Liglerinde günün sonuçları

K-Pet Süper Lig
Türk Ocağı – Gençler Birliği: 2-0
Çetinkaya – Esentepe: 4-2
K.Kaymaklı – Girne Halk Evi: 4-2
Yeşilova – Gençlik Gücü: 5-1
K-Pet 1. Lig
Bostancı Bağcıl – Maraş: 2-2
Mormenekşe – Hamitköy, (ertelendi)
Akova – Yalova: 4-1
Doğancı – Mesarya: 1-6
U-21 LİGİ SONUÇLARI
K-Pet Süper Lig
Türk Ocağı – Gençler Birliği: 2-1
Çetinkaya – Esentepe: 3-0 (H)
K.Kaymaklı – Girne Halk Evi: 5-0
Yeşilova – Gençlik Gücü: 5-2
K-Pet 1. Lig
Bostancı Bağcıl – Maraş: 1-3
Mormenekşe – Hamitköy, (ertelendi)
Akova – Yalova: 3-2
Doğancı – Mesarya: 0-3 (H)