Futbol liglerinde dünün sonuçları ve günün programı

K-Pet Süper Lig:
Ozanköy-Mağusa Türk Gücü: 1-1
Yeniboğaziçi-Türk Ocağı: 2-1
GAÜ Çetinkaya-Gençlik Gücü: 3-1
Doğan Türk Birliği-Gençler Birliği: 2-1
Yalova-Yenicami: 1-3
Binatlı-Cihangir: 4-0
Küçük Kaymaklı-Baf Ülkü Yurdu: 1-2
Merit A.Yeşilova-Lefke: 1-1
U21 Süper Lig:
Ozanköy-Mağusa Türk Gücü: 1-7
Yeniboğaziçi-Türk Ocağı: 0-11
GAÜ Çetinkaya-Gençlik Gücü: 1-4
Doğan Türk Birliği-Gençler Birliği: 2-1
Yalova-Yenicami: 1-1
Binatlı-Cihangir: 0-7
Küçük Kaymaklı-Baf Ülkü Yurdu: 2-3
Merit A.Yeşilova-Lefke: 4-0
K-Pet Birinci Lig
Esentepe-Değirmenlik: 1-1
Mormenekşe-Girne Halk Evi: 0-1
15 Nisan Pazar:
K-PET BİRİNCİ LİG
Gönyeli Stadı: Gönyeli-Dumlupınar (Utku Hamamcıoğlu)
Lapta Şht. Şevket Kadir Stadı: Lapta-Hamitköy (Mehmet Malek)
Göçmenköy Stadı: Göçmenköy-Görneç (Osman Küçük)
Mehmetçik Stadı: Kaya Mehmetçik-Akova (Osman Özpaşa)
Çanakkale Muharrem Döveç Stadı: Çanakkale-Maraş (Kerem Eran)
Lefke 16 Ağustos Stadı: Doğancı-B.Bağcıl (Evren Karademir)
(Not: Maçlar saat 16.00'da başlayacak.)
BTM 1. KIRMIZI GRUP 14. HAFTA
15 NİSAN PAZAR SAAT: 13:00
Mehmetçik Stadı: Kumyalı - Yıldırım (İsmail Egeli)
Vadili 14 Ağustos Stadı: Vadili - Gaziköy (Şakir Azizoğlu)
Rauf R.Denktaş Stadı: Geçitkale - Serdarlı (Ferhat Tuna)
Dipkarpaz Sahası: Dipkarpaz - Tatlısu Seracılar (Kaan Koday)
Saat: 16:30 Dörtyol Sahası: Dörtyol - Mesarya (Ömer Doğru)
BTM 1. BEYAZ GRUP 10 HAFTA
15 NİSAN PAZAR SAAT: 13:00
Nihat Bağcıer Stadı: Düzkaya - Tatlısu (Ozan Kel)
Ergin Cemal Şahdur Sahası: Karşıyaka - Aydınköy (Zekai Töre)
Ortaköy Sahası: Ortaköy - Karaoğlanoğlu (İsfendiyar Açıksöz)
Balıkesir Stadı (Sentetik): Yılmazköy - Denizli (Hakan Ünal)