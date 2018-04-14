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Futbol liglerinde dünün sonuçları ve günün programı

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Futbol liglerinde dünün sonuçları ve günün programı
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K-Pet Süper Lig:

Ozanköy-Mağusa Türk Gücü: 1-1

Yeniboğaziçi-Türk Ocağı: 2-1

GAÜ Çetinkaya-Gençlik Gücü: 3-1

Doğan Türk Birliği-Gençler Birliği: 2-1

Yalova-Yenicami: 1-3

Binatlı-Cihangir: 4-0

Küçük Kaymaklı-Baf Ülkü Yurdu: 1-2

Merit A.Yeşilova-Lefke: 1-1

U21 Süper Lig:

Ozanköy-Mağusa Türk Gücü: 1-7

Yeniboğaziçi-Türk Ocağı: 0-11

GAÜ Çetinkaya-Gençlik Gücü: 1-4

Doğan Türk Birliği-Gençler Birliği: 2-1

Yalova-Yenicami: 1-1

Binatlı-Cihangir: 0-7

Küçük Kaymaklı-Baf Ülkü Yurdu: 2-3

Merit A.Yeşilova-Lefke: 4-0

K-Pet Birinci Lig

Esentepe-Değirmenlik: 1-1

Mormenekşe-Girne Halk Evi: 0-1

15 Nisan Pazar:

K-PET BİRİNCİ LİG

Gönyeli Stadı: Gönyeli-Dumlupınar (Utku Hamamcıoğlu)

Lapta Şht. Şevket Kadir Stadı: Lapta-Hamitköy (Mehmet Malek)

Göçmenköy Stadı: Göçmenköy-Görneç (Osman Küçük)

Mehmetçik Stadı: Kaya Mehmetçik-Akova (Osman Özpaşa)

Çanakkale Muharrem Döveç Stadı: Çanakkale-Maraş (Kerem Eran)

Lefke 16 Ağustos Stadı: Doğancı-B.Bağcıl (Evren Karademir)

(Not: Maçlar saat 16.00'da başlayacak.)

BTM 1. KIRMIZI GRUP 14. HAFTA 
15 NİSAN PAZAR SAAT: 13:00
Mehmetçik Stadı: Kumyalı - Yıldırım (İsmail Egeli)
Vadili 14 Ağustos Stadı: Vadili - Gaziköy (Şakir Azizoğlu)
Rauf R.Denktaş Stadı: Geçitkale - Serdarlı (Ferhat Tuna)
Dipkarpaz Sahası: Dipkarpaz - Tatlısu Seracılar (Kaan Koday)
Saat: 16:30 Dörtyol Sahası: Dörtyol - Mesarya (Ömer Doğru)

BTM 1. BEYAZ GRUP 10 HAFTA 
15 NİSAN PAZAR SAAT: 13:00
Nihat Bağcıer Stadı: Düzkaya - Tatlısu (Ozan Kel)
Ergin Cemal Şahdur Sahası: Karşıyaka - Aydınköy (Zekai Töre)
Ortaköy Sahası: Ortaköy - Karaoğlanoğlu (İsfendiyar Açıksöz)
Balıkesir Stadı (Sentetik): Yılmazköy - Denizli (Hakan Ünal)

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